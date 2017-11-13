Хабаровчан на новой неделе ждут снегопады и метель
В регионе по прогнозу синоптиков наступит климатическая зима.
В регионе по прогнозу синоптиков наступит климатическая зима.
Наступившая неделя в Хабаровском крае будет снежной. Осадки пройдут практически по всей территории региона, ветер усилится до 10−15 метров в секунду, а температура воздуха постепенно опустится до −11… −9 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В первые дни недели ночью столбики термометров опустятся до −9… −2 градусов, на севере края до −17… −12 градусов. Днём воздух прогреется до нуля на юге региона и до −12… −5 градусов на остальной территории. Без осадков обойдётся только 16 и 19 ноября, в остальные дни пройдёт снег.
С 15 ноября ночью похолодает до −14… −9 градусов на юге и до −20… −13 градусов на остальной территории. После этого постепенно температура воздуха опустится до −17… −22 градусов. Днём столбики термометра с −3… −10 градусов снизятся до −15… −7 градусов. Ветер западного и
В дальневосточной столице уже 14 ноября пройдёт снег со слабой метелью. Скорость
«С 15 ноября начнётся постепенное понижение температур. По этому режиму к нам можно сказать, что к нам пришла зима», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.
Снег, которого так ждали в дальневосточной столице в прошедшие выходные, и не собирался заглядывать в город. По прогнозам синоптиков, осадки были возможны в ночь на 11 ноября, однако циклон прошёл южнее, задев Бикин, Вяземский и Советскую Гавань.