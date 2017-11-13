Хабаровчан на новой неделе ждут снегопады и метель

Источник: Восток Медиа

Наступившая неделя в Хабаровском крае будет снежной. Осадки пройдут практически по всей территории региона, ветер усилится до 10−15 метров в секунду, а температура воздуха постепенно опустится до −11… −9 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В первые дни недели ночью столбики термометров опустятся до −9… −2 градусов, на севере края до −17… −12 градусов. Днём воздух прогреется до нуля на юге региона и до −12… −5 градусов на остальной территории. Без осадков обойдётся только 16 и 19 ноября, в остальные дни пройдёт снег.

С 15 ноября ночью похолодает до −14… −9 градусов на юге и до −20… −13 градусов на остальной территории. После этого постепенно температура воздуха опустится до −17… −22 градусов. Днём столбики термометра с −3… −10 градусов снизятся до −15… −7 градусов. Ветер западного и юго-западного направления будет сильным, порывов до 13−18 метров в секунду достигнет 19 ноября.

В дальневосточной столице уже 14 ноября пройдёт снег со слабой метелью. Скорость северо-восточного ветра достигнет 8−13 метров в секунду ночью и 9−14 метров в секунду днём. После этого осадки пройдут в ночь на 16 ноября и 19 ноября. Ночью похолодает до −18… −15 градусов, днём воздух прогреется до −11… −9 градусов.

«С 15 ноября начнётся постепенное понижение температур. По этому режиму к нам можно сказать, что к нам пришла зима», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.