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06:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Прощание с Михаилом Задорновым состоялось в Москве

Родственники позволили поклонникам почтить память сатирика.

Родственники, друзья и поклонники писателя-сатирика Михаила Задорнова простились с ним в ритуальном зале морга клинической больницы «МЕДСИ», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Церемония продолжалась почти два часа. Она должна была пройти в закрытом режиме, но родственники писателя позволили почтить память покойного и ценителям его таланта, когда с ним попрощались друзья и близкие родственники.

Открытая часть церемонии по просьбе родственников была очень скромной. Более ста пришедших возложили цветы к фотографии Михаила Задорнова. Прощание заняло порядка 20 минут, после чего зал был закрыт, и всех попросили покинуть территорию больничного комплекса.

Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября в Москве на 70-м году жизни. Он долгое время страдал от онкологического заболевания. Согласно последней воле сатирика, его похоронят в Латвии рядом с отцом.

О последней поездке Михаила Задорнова в Хабаровский край «из-за тоски по Амуру» ранее писало ИА «Хабаровский край сегодня».

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