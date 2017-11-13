Прощание с Михаилом Задорновым состоялось в Москве
Родственники позволили поклонникам почтить память сатирика.
Родственники позволили поклонникам почтить память сатирика.
Родственники, друзья и поклонники
Церемония продолжалась почти два часа. Она должна была пройти в закрытом режиме, но родственники писателя позволили почтить память покойного и ценителям его таланта, когда с ним попрощались друзья и близкие родственники.
Открытая часть церемонии по просьбе родственников была очень скромной. Более ста пришедших возложили цветы к фотографии Михаила Задорнова. Прощание заняло порядка 20 минут, после чего зал был закрыт, и всех попросили покинуть территорию больничного комплекса.
Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября в Москве на 70-м году жизни. Он долгое время страдал от онкологического заболевания. Согласно последней воле сатирика, его похоронят в Латвии рядом с отцом.
О последней поездке Михаила Задорнова в Хабаровский край «из-за тоски по Амуру» ранее писало ИА «Хабаровский край сегодня».