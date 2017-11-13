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06:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Живая музыка заиграла на набережной Хабаровска

Духовой оркестр дал первое выступление для гостей парка.

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Духовой оркестр дал первый концерт на набережной стадиона имени Ленина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Живое выступление состоялось в воскресенье.

Оркестр духовых и эстрадных инструментов центра работы с населением «Доверие» исполнил хиты советской эстрады и произведения из кинофильмов.

 — В оркестре под руководством Юрия Шевченко играют любители и профессионалы. Некоторые из них много лет работали в военных духовых оркестрах Хабаровска. А сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, радуют своим творчество хабаровчан, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела коммерческих и социальных программ КГУП «Недвижимость» Юлия Коробчук. — Концерт длился почти два часа. Ноябрьская погода, к сожалению, не позволяет долго играть на открытой площадке: нежный духовой инструмент начинает замерзать. Музыканты пообещали, что они станут частыми гостями на набережной краевого центра.

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