Живая музыка заиграла на набережной Хабаровска

— В оркестре под руководством Юрия Шевченко играют любители и профессионалы. Некоторые из них много лет работали в военных духовых оркестрах Хабаровска. А сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, радуют своим творчество хабаровчан, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела коммерческих и социальных программ КГУП «Недвижимость» Юлия Коробчук. — Концерт длился почти два часа. Ноябрьская погода, к сожалению, не позволяет долго играть на открытой площадке: нежный духовой инструмент начинает замерзать. Музыканты пообещали, что они станут частыми гостями на набережной краевого центра.