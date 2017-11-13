Живая музыка заиграла на набережной Хабаровска
Духовой оркестр дал первое выступление для гостей парка.
Духовой оркестр дал первое выступление для гостей парка.
Духовой оркестр дал первый концерт на набережной стадиона имени Ленина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Живое выступление состоялось в воскресенье.
Оркестр духовых и эстрадных инструментов центра работы с населением «Доверие» исполнил хиты советской эстрады и произведения из кинофильмов.
— В оркестре под руководством Юрия Шевченко играют любители и профессионалы. Некоторые из них много лет работали в военных духовых оркестрах Хабаровска. А сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, радуют своим творчество хабаровчан, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела коммерческих и социальных программ КГУП «Недвижимость» Юлия Коробчук. — Концерт длился почти два часа. Ноябрьская погода, к сожалению, не позволяет долго играть на открытой площадке: нежный духовой инструмент начинает замерзать. Музыканты пообещали, что они станут частыми гостями на набережной краевого центра.