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07:08 (мск), источник: Newtimes.kz

Димаш опубликовал фото с Нурали Алиевым и Геннадием Головкиным

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайбергенов обнародовал фото встречи в Шанхае с Нурали Алиевым и Геннадием Головкиным, передает ИА «NewTimes.kz».

Димаш на своей странице в Instagram опубликовал фото с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным и старшим внуком Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиевым.

«Хороший вечер с моими братьями @iamnurali и GGG. Приятно было увидеться с вами. Шанхай», — написал Димаш Кудайбергенов на своей странице в Instagram.

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