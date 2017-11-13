Димаш опубликовал фото с Нурали Алиевым и Геннадием Головкиным
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайбергенов обнародовал фото встречи в Шанхае с Нурали Алиевым и Геннадием Головкиным, передает ИА «NewTimes.kz».
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Популярный казахстанский певец Димаш Кудайбергенов обнародовал фото встречи в Шанхае с Нурали Алиевым и Геннадием Головкиным, передает ИА «NewTimes.kz».
Димаш на своей странице в Instagram опубликовал фото с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным и старшим внуком Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиевым.
«Хороший вечер с моими братьями @iamnurali и GGG. Приятно было увидеться с вами. Шанхай», — написал Димаш Кудайбергенов на своей странице в Instagram.