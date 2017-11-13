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06:24 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский тренер готовит из пятилетних детей «Майклов Джоржанов»

Руслан Захаров уверен, что в этом возрасте будущие спортсмены способны добиться больше успеха.

Хабаровский тренер по баскетболу создал в дальневосточной столице спортивную школу для совсем маленьких. Кандидат в мастера спорта Руслан Захаров — первый на Дальнем Востоке, кто готов делать из пятилетних детей будущих «Майклов Джоржанов». Идею он почерпнул, ориентируясь на опыт западных коллег, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Что меня мотивировало? Американский баскетбол. Я подписан на кучу каналов тренеров на YouTube, смотрю уроки и перевожу, о чём там говорят. Их четырёхлетние дети умеют то, чего не умеют подростки. Я знаю, что те ребята, которые занимаются в детских юношеских спортивных школах с восьмилетнего возраста, не достигают такого результата к двенадцати годам. Детям пяти лет нужно внимание, а подросткам — отрабатывать технику. Моя цель — создать костяк из тренеров. В дальнейшем я хочу, чтобы каждая возрастная категория, начиная от 4−5 лет, была задействована в нашей школе. Если идея с баскетбольной школой реализуется, то, скорее всего, Хабаровск я не покину. Спорт — это зрелищность, это шоу. Благодаря этому и возникает интерес у молодёжи», — поделился с корреспондентом агентства Руслан Захаров.

Руслан извлекает ценные уроки из примеров преподавания у коллег на Западе. В Хабаровском крае спортивные школы не берут детей четырёх-пяти лет в баскетбол, так как считается, что это может быть опасно для неподготовленного, ещё неокрепшего ребёнка — в то время как для США это уже образ жизни, а в России все ещё является уникальным явлением.

«Старожилы профессии, ремесленники-физруки советской эпохи — сейчас это люди почтенного возраста, которые не вносят никаких инноваций. В лучшем случае всё осталось на том же уровне. Я преследую иную цель и постоянно слежу за развитием игры на Западе. Однажды я играл вместе с сербами в команде и с ними персонально тренировался десять дней. Выяснилось, что меня, студента, учили в Хабаровске тем упражнениям, которые дают на Западе детям. Сербия сейчас занимает второе место в мире по баскетболу после США. Это другое сознание, другой подход, импровизация, отработанная техника, восприятие, взаимодействие с мячом. У нас нет ничего подобного — это и натолкнуло меня на мысль, что эту нишу можно занять», — рассказал Руслан Захаров.

Родители поначалу относятся с опасением к такому серьёзному виду игрового спорта. Но когда они видят своих детей в спортивной школе у Руслана, то понимают, что бояться нечего, потому что всё проходит в соответствии со всеми нормами техники безопасности и даже больше. По словам тренера, в городе необходимо построить полноценную школу и расширить тренерский состав.

«В апреле-мае этого года я набрал первую группу детей из детского сада. Поначалу их было всего трое, сейчас число увеличилось до десяти. В этом, казалось бы, нежном возрасте через общение можно найти не по годам развитых вундеркиндов. Именно так я и понял, что смогу научить малышей баскетболу. Правда, у них другой уровень тренировок — без игры в баскетбол, каких-то техник, как заведено у более взрослого поколения, — объяснил Руслан Захаров. — Если в процессе тренировки кто-то из детей отвлекается, то у него получается хуже, а более сконцентрированный ребёнок может добиться большего результата. В пять лет дети спокойно из руки в руку переводят мяч, закрывают его от соперника и многое другое. Всего этого можно добиться игровым путём. К примеру, левой рукой ведут мяч, правой дают “пять”. Они меняют направление, прогресс есть налицо».

Занятия в детской спортивной секции «Архар» детей до шести лет проходят уже почти полгода. В будущем они могут сформировать баскетбольную команду под руководством Руслана Захарова.

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