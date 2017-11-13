Хабаровский тренер готовит из пятилетних детей «Майклов Джоржанов»
Руслан Захаров уверен, что в этом возрасте будущие спортсмены способны добиться больше успеха.
Руслан Захаров уверен, что в этом возрасте будущие спортсмены способны добиться больше успеха.
Хабаровский тренер по баскетболу создал в дальневосточной столице спортивную школу для совсем маленьких. Кандидат в мастера спорта Руслан Захаров — первый на Дальнем Востоке, кто готов делать из пятилетних детей будущих «Майклов Джоржанов». Идею он почерпнул, ориентируясь на опыт западных коллег, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
«Что меня мотивировало? Американский баскетбол. Я подписан на кучу каналов тренеров на YouTube, смотрю уроки и перевожу, о чём там говорят. Их четырёхлетние дети умеют то, чего не умеют подростки. Я знаю, что те ребята, которые занимаются в детских юношеских спортивных школах с восьмилетнего возраста, не достигают такого результата к двенадцати годам. Детям пяти лет нужно внимание, а подросткам — отрабатывать технику. Моя цель — создать костяк из тренеров. В дальнейшем я хочу, чтобы каждая возрастная категория, начиная от 4−5 лет, была задействована в нашей школе. Если идея с баскетбольной школой реализуется, то, скорее всего, Хабаровск я не покину. Спорт — это зрелищность, это шоу. Благодаря этому и возникает интерес у молодёжи», — поделился с корреспондентом агентства Руслан Захаров.
Руслан извлекает ценные уроки из примеров преподавания у коллег на Западе. В Хабаровском крае спортивные школы не берут детей
«Старожилы профессии,
Родители поначалу относятся с опасением к такому серьёзному виду игрового спорта. Но когда они видят своих детей в спортивной школе у Руслана, то понимают, что бояться нечего, потому что всё проходит в соответствии со всеми нормами техники безопасности и даже больше. По словам тренера, в городе необходимо построить полноценную школу и расширить тренерский состав.
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Занятия в детской спортивной секции «Архар» детей до шести лет проходят уже почти полгода. В будущем они могут сформировать баскетбольную команду под руководством Руслана Захарова.