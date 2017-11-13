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06:37 (мск), источник: Восток Медиа

Сенсационное открытие в борьбе с онкологией сделали учёные ДВФУ

Эксперты: свойство вещества кукумарии способно убивать опухолевые клетки.

Очень ценное открытие сделали дальневосточные учёные. Эксперты обнаружили новые свойства вещества из всеми известной кукумарии, способного убивать опухолевые клетки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Дальневосточные ученые выявили новое антиопухолевое свойство вещества из морского огурца (кукумарии). Такое открытие сделали специалисты Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного отделения Российской академии наук, Германии и Швейцарии. Действие биологически-активного соединения фрондозид А они доказали на моделях рака мочевого пузыря и лимфомы, устойчивых к известным химиотерапевтическим препаратам.

Как сообщил научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН и лаборатории биологически активных веществ Школы естественных наук ДВФУ Сергей Дышловой, фрондозид А способен убивать опухолевые клетки, в которых нет белка p53. Этот элемент присутствует в здоровых клетках, но в раковых мутирует и не выполняет свои защитные функции. Исследователи обнаружили, что вещество из кукумарии обладает настолько сильным действием, что убивает даже клетки без p53, устойчивые к классической химиотерапии.

«Результаты нашей работы имеют ценность и для практической медицины, как способ уничтожения опухолевых клеток, устойчивых к лечению, и для фундаментальной науки, потому что это новое биологическое свойство ранее известного вещества, — отметил Сергей Дышловой. — Исследования проведены на культурах опухолевых клеток и еще требуют дополнительной проверки на живых организмах».

Основные испытания эксперты провели в лаборатории экспериментальной онкологии университетской клиники Гамбург-Эппендорф в Германии, научным сотрудником которой является Сергей Дышловой. Также в работе приняли участие академик РАН, директор ТИБОХ, заведующий кафедрой биоорганической химии и биотехнологии ДВФУ Валентин Стоник, ученые ТИБОХ Владимир Калинин, Сергей Авилов, Александра Сильченко и коллеги из Швейцарии.

«Изучение морских гидробионтов довольно перспективно для поиска новых антираковых соединений, — добавил Сергей Дышловой. — Морские беспозвоночные накапливают в организмах высокоактивные вещества для собственной защиты. Эти соединения обладают различными, в том числе лекарственными свойствами, которые были созданы природой и отобраны миллионами лет эволюции».

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