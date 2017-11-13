Сенсационное открытие в борьбе с онкологией сделали учёные ДВФУ
Эксперты: свойство вещества кукумарии способно убивать опухолевые клетки.
Эксперты: свойство вещества кукумарии способно убивать опухолевые клетки.
Очень ценное открытие сделали дальневосточные учёные. Эксперты обнаружили новые свойства вещества из всеми известной кукумарии, способного убивать опухолевые клетки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
Дальневосточные ученые выявили новое антиопухолевое свойство вещества из морского огурца (кукумарии). Такое открытие сделали специалисты Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного отделения Российской академии наук, Германии и Швейцарии. Действие
Как сообщил научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН и лаборатории биологически активных веществ Школы естественных наук ДВФУ Сергей Дышловой, фрондозид А способен убивать опухолевые клетки, в которых нет белка p53. Этот элемент присутствует в здоровых клетках, но в раковых мутирует и не выполняет свои защитные функции. Исследователи обнаружили, что вещество из кукумарии обладает настолько сильным действием, что убивает даже клетки без p53, устойчивые к классической химиотерапии.
«Результаты нашей работы имеют ценность и для практической медицины, как способ уничтожения опухолевых клеток, устойчивых к лечению, и для фундаментальной науки, потому что это новое биологическое свойство ранее известного вещества, — отметил Сергей Дышловой. — Исследования проведены на культурах опухолевых клеток и еще требуют дополнительной проверки на живых организмах».
Основные испытания эксперты провели в лаборатории экспериментальной онкологии университетской клиники
«Изучение морских гидробионтов довольно перспективно для поиска новых антираковых соединений, — добавил Сергей Дышловой. — Морские беспозвоночные накапливают в организмах высокоактивные вещества для собственной защиты. Эти соединения обладают различными, в том числе лекарственными свойствами, которые были созданы природой и отобраны миллионами лет эволюции».