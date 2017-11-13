МЧС посоветовало омичкам отказаться от обуви на каблуках

В МЧС рассказали омичам, как вести себя во время гололеда, чтобы избежать травм.

Обувь предпочтительно должна быть без каблука и платформы, подошва должны быть сделана из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора. Обезопасить обувь также можно самостоятельно, для это сделает прибегнуть к народным средствам: наклеить пластырь или наждачную бумагу на подошву, смазать подошвы клеем и пройтись по песку, — или купить специальные приспособления для ходьбы в гололедицу.

«Для сохранения равновесия при передвижении по скользкой поверхности необходимо наступать на всю подошву, не держать руки в карманах, это позволит удержать равновесие», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Особенно аккуратными нужно быть на дороге и на наклонных поверхностях. Чаще всего люди падают на тротуарах, остановках и ступеньках.