Ледостав у Николаевска-на-Амуре закрыл работу парома
Последний в этом году рейс переправа выполнила в воскресенье, 12 ноября.
Последний в этом году рейс переправа выполнила в воскресенье, 12 ноября.
Паромная переправа через Амур у Николаевска прекратила работу
— Сегодня по всей ширине Амура у Николаевска отмечается сплошной ледостав, — отметил Анатолий Леонов. — Вчера лёд встал от Иннокентьевки до Маго, а сегодня с утра напротив города сплошное поле льда. Проблем со снабжением продуктами и топливом нет, всё необходимое было завезено заблаговременно. Автомобильная дорога Селихино —
— Когда позволит толщина льда, начнёт работу ледовая переправа, это всё будет зависеть от температур наружного воздуха, — говорит Анатолий Леонов. — В прошлом году автозимник через Амур открылся в первых числах декабря. В целом, по данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках Хабаровского края согласно прогнозу. На южных, равнинных реках края (в том числе на реке Амур в районе Хабаровска) наблюдаются забереги, в течение суток ожидается спад уровня воды на 5−10 см.
Напомним, тонкий лед, образовавшийся на небольших водоемах, представляет серьезную опасность — его толщина ещё не достигла необходимого уровня и он неоднороден.