Ледостав у Николаевска-на-Амуре закрыл работу парома

Паромная переправа через Амур у Николаевска прекратила работу из-за ледостава. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава районной администрации Анатолий Леонов, последний рейс 12 ноября был выполнен с трудом из-за ухудшившейся ледовой обстановки.

— Сегодня по всей ширине Амура у Николаевска отмечается сплошной ледостав, — отметил Анатолий Леонов. — Вчера лёд встал от Иннокентьевки до Маго, а сегодня с утра напротив города сплошное поле льда. Проблем со снабжением продуктами и топливом нет, всё необходимое было завезено заблаговременно. Автомобильная дорога Селихино — Николаевск-на-Амуре заказнчивается на другой стороне реки и с 13 ноября доставку в город будут осуществлять аэроботы и суда на воздушной подушке.

— Когда позволит толщина льда, начнёт работу ледовая переправа, это всё будет зависеть от температур наружного воздуха, — говорит Анатолий Леонов. — В прошлом году автозимник через Амур открылся в первых числах декабря. В целом, по данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках Хабаровского края согласно прогнозу. На южных, равнинных реках края (в том числе на реке Амур в районе Хабаровска) наблюдаются забереги, в течение суток ожидается спад уровня воды на 5−10 см.



Напомним, тонкий лед, образовавшийся на небольших водоемах, представляет серьезную опасность — его толщина ещё не достигла необходимого уровня и он неоднороден.

