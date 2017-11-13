В Красноярске пройдет флешмоб в поддержку незрячих людей

Городской флешмоб в поддержку незрячих людей пройдет в Красноярске 13 ноября.

Участники флешмоба — члены Красноярской краевой организации Всемирного общества слепых, волонтеры и жители города — соберутся на площади возле Красноярского музейного центра по адресу пр. Мира, 1. Акция посвящена Международному дню слепого человека.

Активисты запустят в небо более двухсот гелиевых шаров. Флешмоб призван обратить внимание общественности на проблемы незрячих людей, в частности, в поддержку мероприятий по созданию безбарьерной среды.