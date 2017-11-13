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07:06 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске пройдет флешмоб в поддержку незрячих людей

Активисты запустят в небо белые воздушные шары.

Городской флешмоб в поддержку незрячих людей пройдет в Красноярске 13 ноября.

Участники флешмоба — члены Красноярской краевой организации Всемирного общества слепых, волонтеры и жители города — соберутся на площади возле Красноярского музейного центра по адресу пр. Мира, 1. Акция посвящена Международному дню слепого человека.

Активисты запустят в небо более двухсот гелиевых шаров. Флешмоб призван обратить внимание общественности на проблемы незрячих людей, в частности, в поддержку мероприятий по созданию безбарьерной среды.

После запуска шаров в КМЦ «Площадь Мира» пройдет торжественное мероприятие, посвященное Международному дню слепого человека.

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