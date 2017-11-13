Жители Иркутской области написали тест по истории в целом на троечку
Средний балл участников теста по истории Иркутской области составил 15,3, об этом 13 ноября 2017 года сообщает
Средний балл участников теста по истории Иркутской области составил 15,3, об этом 13 ноября 2017 года сообщает
Максимально возможный балл был 30, следовательно, участники теста в целом справились на тройку. А вот спикер ЗС Сергей Брилка сдал тест на отлично, ответив правильно на 27 вопросов. По словам спикера, он сам принимал участие во многих событиях, которые легли в основу теста.
Напомним, тест прошёл по инициативе Молодежного парламента. В общей сложности тест прошли 4584 человека. В течение 30 минут необходимо было ответить на 30 вопросов, подготовленных кафедрой истории России и кафедрой политологии, истории и регионоведения исторического факультета Иркутского государственного университета. Возраст самого младшего участника — четыре года, а старшего — 85 лет.