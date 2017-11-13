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07:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Иркутской области написали тест по истории в целом на троечку

Средний балл участников теста по истории Иркутской области составил 15,3, об этом 13 ноября 2017 года сообщает пресс-служба Законодательного собрания со ссылкой на председателя Молодежного парламента Андрея Фоменко.

Максимально возможный балл был 30, следовательно, участники теста в целом справились на тройку. А вот спикер ЗС Сергей Брилка сдал тест на отлично, ответив правильно на 27 вопросов. По словам спикера, он сам принимал участие во многих событиях, которые легли в основу теста.

Напомним, тест прошёл по инициативе Молодежного парламента. В общей сложности тест прошли 4584 человека. В течение 30 минут необходимо было ответить на 30 вопросов, подготовленных кафедрой истории России и кафедрой политологии, истории и регионоведения исторического факультета Иркутского государственного университета. Возраст самого младшего участника — четыре года, а старшего — 85 лет.

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