Жители Иркутской области написали тест по истории в целом на троечку

Максимально возможный балл был 30, следовательно, участники теста в целом справились на тройку. А вот спикер ЗС Сергей Брилка сдал тест на отлично, ответив правильно на 27 вопросов. По словам спикера, он сам принимал участие во многих событиях, которые легли в основу теста.