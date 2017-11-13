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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровских автомобилистов предупредили о плохих погодных условиях

На выходных в столицу Кузбасса пришла настоящая зима с похолоданием и снегом.

Кемеровская Госавтоинспекция предупреждает автолюбителей об ухудшении погодных условий.

По сообщению пресс-службы ведомства, из-за сложных погодных условий водителям, особенно большегрузного транспорта, рекомендуют по возможности отказаться от поездок. Если же такой возможности нет, то необходимо соблюдать меры предосторожности. Следует выбирать максимально низкую скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Необходимо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта. В темное время суток нужно обращать внимание на обочину, где могут находиться пешеходы.

Самим пешеходам стоит помнить, что переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что вас видят и пропускают. В темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

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