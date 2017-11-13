Кемеровских автомобилистов предупредили о плохих погодных условиях

По сообщению пресс-службы ведомства, из-за сложных погодных условий водителям, особенно большегрузного транспорта, рекомендуют по возможности отказаться от поездок. Если же такой возможности нет, то необходимо соблюдать меры предосторожности. Следует выбирать максимально низкую скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Необходимо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта. В темное время суток нужно обращать внимание на обочину, где могут находиться пешеходы.