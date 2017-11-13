Кемеровских автомобилистов предупредили о плохих погодных условиях
На выходных в столицу Кузбасса пришла настоящая зима с похолоданием и снегом.
На выходных в столицу Кузбасса пришла настоящая зима с похолоданием и снегом.
Кемеровская Госавтоинспекция предупреждает автолюбителей об ухудшении погодных условий.
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Самим пешеходам стоит помнить, что переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что вас видят и пропускают. В темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.