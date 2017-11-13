Определена вероятность внезапной смерти во время секса

Специалисты изучили все случаи внезапной остановки сердца, произошедшие в Портленде (штат Орегон) в период с 2002 по 2015 год. В работе задействовали отчеты врачей скорой помощи с подробным описанием причины остановки сердца.

В общей сложности за 13 лет было зафиксировано 4557 случаев внезапной остановки сердца. Из них лишь 34 случая (0,7 процента) произошли во время или спустя час после полового акта. Большинство из умерших уже имели проблемы с сердцем и принимали лекарства.