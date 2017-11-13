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07:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Определена вероятность внезапной смерти во время секса

Группа ученых Американского кардиологического колледжа определили вероятность внезапной остановки сердца во время секса. Исследование опубликовано в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Специалисты изучили все случаи внезапной остановки сердца, произошедшие в Портленде (штат Орегон) в период с 2002 по 2015 год. В работе задействовали отчеты врачей скорой помощи с подробным описанием причины остановки сердца.

В общей сложности за 13 лет было зафиксировано 4557 случаев внезапной остановки сердца. Из них лишь 34 случая (0,7 процента) произошли во время или спустя час после полового акта. Большинство из умерших уже имели проблемы с сердцем и принимали лекарства.

Ученые также обратили внимание, что в случае остановки сердца во время секса сердечно-легочная реанимация (СЛР) проводилась лишь в трети случаев. «Эти выводы подчеркивают важность продолжения усилий по информированию общественности о важности СЛР в случае внезапной остановки сердца вне зависимости от обстоятельств», — заключили специалисты.

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