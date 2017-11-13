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07:10 (мск), источник: Вести Приморье

Главные врачи в Приморье будут встречаться с населением

Первые встречи главных врачей с населением состоятся уже в первой половине декабря 2017 года. Такие встречи будут проходить ежеквартально. Это прямой и открытый диалог руководителей учреждений с жителями, которые обращаются в учреждение за медицинской помощью. На таких встречах руководитель должен информировать о том, как работает медицинское учреждение, какие меры предпринимает администрация для создания условий по оказанию доступности и качества медпомощи. Граждане смогут выразить свои пожелания по работе учреждения. Все они будут учтены.

Источник: Вести Приморье

Главные врачи медицинских учреждений здравоохранения Приморья будут встречаться с населением. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, такие встречи будут проходить ежеквартально. Это прямой и открытый диалог руководителей учреждений с жителями, которые обращаются в учреждение за медицинской помощью.

В департаменте здравоохранения Приморья сообщили, что на таких встречах руководитель должен информировать о том, как работает медицинское учреждение, какие меры предпринимает администрация для создания условий по оказанию доступности и качества медицинской помощи. Также главврачам рекомендовано разъяснять порядок оказания медпомощи, рассказывать об обеспеченности лекарственными средствами, о новшествах, о проведении иммунизации и диспансеризации.

Кроме того, инициативные граждане, пришедшие на встречу, могут выразить свои пожелания и предложения по работе учреждения. Все они будут учтены в работе медучреждения.

Заместитель главы региона Павел Серебряков отметил, что планирует лично присутствовать на подобных встречах с населением. Вице-губернатор подчеркивает, что именно отсутствие должной коммуникации между руководством и подчиненными, а также пациентами — одна из основных проблем большинства медучреждений Приморья.

«Из-за этого могут потеряться даже успешные решения и результаты работы больницы», — подчеркивает Павел Серебряков.

Первые встречи главных врачей с населением состоятся уже в первой половине декабря 2017 года.

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