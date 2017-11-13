Питание в детсадах Владивостока проверили специалисты

Первая проверка прошла в детском саду «Солнечный лучик» на ул. Терешковой, 5а. Проверяющих здесь не ждали, но тут же нашли для них бахилы и халаты. Подчеркнули, что иначе на пищеблок не попасть, сообщает администрация города.

Комиссия осмотрела холодильник, все помещения для продуктов, задала необходимые вопросы кладовщику и повару: все ли устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания.

«Поставщик у нас очень хороший, — рассказала кладовщик Наталья Персицкая, — яблоки все как на подбор, овощи качественные. Полуфабрикаты мы не используем».