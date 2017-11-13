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09:00 (мск), источник: СуперОмск

В Омске в картошке нашли кота

Домашнее животное живет в лотке с клубнями картошки.

В социальных сетях обсуждают необычную находку в отделе фруктов и овощей в одном из городских магазинов. В торговой точке на проспекте Культуры в лотке с картошкой одна из покупательниц обнаружила кота. Домашнее животное спало среди клубней.

Во время загрузки произошла ошибка.

Продавцов информации об обнаруженном коте не удивила. Они пояснили, что кот постоянно спит рядом с картошкой. Автор поста обращает внимание на то, что в таких условиях бесполезным становится наличие санкнижки, а несчастное животное портит продукты.

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