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07:21 (мск), источник: Вести Приморье

Гололёд и снег с дождём ожидаются в Приморье в ночь на вторник

Сегодня, 13 ноября, с районов Китая приближается новая циклоническая система с несколькими центрами. К концу дня один из центров подойдёт к южному побережью Приморья. Облачность уплотнится, местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура от -3 °C до +2 °C, в южной половине края +3…+8 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 61% 770 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогода.ру, во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +6…+8 °C.

Завтра циклонический вихрь, углубляясь, будет смещаться над Приморским краем. Ожидаются осадки различной интенсивности (в виде снега, на юге с дождём), местами отложения снега на проводах и на деревьях, на дорогах гололедица, на отдельных участках снежный накат. Температура воздуха −4…−9 °C, на побережье 0…+5 °C. Днём циклон будет перемещаться вдоль восточного побережья и к концу дня выйдет в Татарский пролив. На западе края прояснит, осадки прекратятся. В тыловой части циклона вторгнется холодный воздух, день ожидается холодным. Максимальная температура −6…+1 °C, на побережье +2…+7 °C. На дорогах образуется гололедица, водителям необходимо соблюдать осторожность.

В краевом центре ближайшей ночью небольшие, временами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха продержится около 0 °C. Днём облачно с прояснением, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура +2…+4 °C.

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