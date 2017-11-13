Гололёд и снег с дождём ожидаются в Приморье в ночь на вторник

Завтра циклонический вихрь, углубляясь, будет смещаться над Приморским краем. Ожидаются осадки различной интенсивности (в виде снега, на юге с дождём), местами отложения снега на проводах и на деревьях, на дорогах гололедица, на отдельных участках снежный накат. Температура воздуха −4…−9 °C, на побережье 0…+5 °C. Днём циклон будет перемещаться вдоль восточного побережья и к концу дня выйдет в Татарский пролив. На западе края прояснит, осадки прекратятся. В тыловой части циклона вторгнется холодный воздух, день ожидается холодным. Максимальная температура −6…+1 °C, на побережье +2…+7 °C. На дорогах образуется гололедица, водителям необходимо соблюдать осторожность.