В Екатеринбурге «откопали» захоронение предка Филиппа Киркорова
Певец пообещал навестить «могилку».
Певец пообещал навестить «могилку».
В уральской столице обнаружили могилу прадеда короля российского
На место погребения предка Киркорова наткнулись участники турмаршрута по кладбищам Свердловской области «Уральский некрополь» летом 2017 года. Накануне о находке в Instagram рассказали администраторы аккаунта «Мемориал Романовых».
«Да, эта информация ни как не пересекается с Царской семьей, но тем не менее… На затертой временем табличке можно прочитать: артист цирка ВИКТОР АЛЬФОНСОВИЧ МАНИОН… После проверок выяснилась любопытная информация… Перед нами, в столице Урала находится могила родственника ФИЛИППА КИРКОРОВА! Мы обратились и переслали информацию Бедросу Филипповичу. Ответа нет. К сожалению…», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).
Сам певец уже заявил о желании посетить захоронение. «Да, это мой прапрадедушка. Что тут комментировать? Поеду в Екатеринбург — зайду на могилку», — цитирует Киркорова телеканал
У артиста действительно в скором времени появится такая возможность — в конце ноября Филипп Киркоров приезжает в Екатеринбург, где выступит со своим новым шоу «Я».
Стоит отметить, что Виктор Манион — один из представителей цирковой династии Манион, был клоуном, акробатом и гимнастом. Его брат Михаил Альфонсович Манион — отец Бедроса Киркорова, который, в свою очередь, является папой российского артиста.