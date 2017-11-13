В Екатеринбурге «откопали» захоронение предка Филиппа Киркорова

В уральской столице обнаружили могилу прадеда короля российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова. Он уже выразил желание посетить захоронение своего родственника, передает «Уралинформбюро».

На место погребения предка Киркорова наткнулись участники турмаршрута по кладбищам Свердловской области «Уральский некрополь» летом 2017 года. Накануне о находке в Instagram рассказали администраторы аккаунта «Мемориал Романовых».

«Да, эта информация ни как не пересекается с Царской семьей, но тем не менее… На затертой временем табличке можно прочитать: артист цирка ВИКТОР АЛЬФОНСОВИЧ МАНИОН… После проверок выяснилась любопытная информация… Перед нами, в столице Урала находится могила родственника ФИЛИППА КИРКОРОВА! Мы обратились и переслали информацию Бедросу Филипповичу. Ответа нет. К сожалению…», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

Сам певец уже заявил о желании посетить захоронение. «Да, это мой прапрадедушка. Что тут комментировать? Поеду в Екатеринбург — зайду на могилку», — цитирует Киркорова телеканал Рен-ТВ.

У артиста действительно в скором времени появится такая возможность — в конце ноября Филипп Киркоров приезжает в Екатеринбург, где выступит со своим новым шоу «Я».