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08:57 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье мужчина заплатил штраф в 200 тыс. руб. за пьяную езду

Судебные приставы города Березники и Усольского района УФССП России по Пермскому краю взыскали с автолюбителя штраф в размере 200 тыс. руб.

Мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В качестве наказания водитель на 1,5 года был лишен права управления машиной и оштрафован на 30 тыс. руб.

Однако после вечера в одном из местных клубов, мужчина вновь сел за руль. По пути иномарка была остановлена сотрудниками полиции.

На этот раз правонарушителю было назначено наказание в виде 200 тыс. руб. штрафа. Кроме того, мужчина не сможет управлять автомобилем ближайшие два года.

Отметим, что автолюбитель уже оплатил штраф.

Источник — УФССП России по Пермскому краю.

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