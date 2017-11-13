В Прикамье мужчина заплатил штраф в 200 тыс. руб. за пьяную езду
Судебные приставы города Березники и Усольского района УФССП России по Пермскому краю взыскали с автолюбителя штраф в размере 200 тыс. руб.
Судебные приставы города Березники и Усольского района УФССП России по Пермскому краю взыскали с автолюбителя штраф в размере 200 тыс. руб.
Мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В качестве наказания водитель на 1,5 года был лишен права управления машиной и оштрафован на 30 тыс. руб.
Однако после вечера в одном из местных клубов, мужчина вновь сел за руль. По пути иномарка была остановлена сотрудниками полиции.
На этот раз правонарушителю было назначено наказание в виде 200 тыс. руб. штрафа. Кроме того, мужчина не сможет управлять автомобилем ближайшие два года.
Отметим, что автолюбитель уже оплатил штраф.
Источник — УФССП России по Пермскому краю.