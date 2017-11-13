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08:28 (мск), источник: АиФ Омск

С омских дорог вывезли уже 11,5 тыс. кубометров снега

Регион готовится к ухудшению погоды.

Источник: Аргументы и факты

С омских дорог вывезли уже 11,5 тыс. кубических метров снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожники готовятся к ухудшению погоды в регионе. 300 машин дорожной техники в случае необходимости будут убирать улицы.

Отметим, что с приходом снежной погоды в регион специалисты дорожного управления убрали и вывезли с омских дорог более 11, тыс. кубических метров снега. Также на дорогах, тротуарах, остановках и пешеходных рассыпали более 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Напомним, что на этой недели в Омске существенно ухудшится погода. Синоптики обещают, что в регионе каждый день будет идти снег, на дорогах ожидается гололедица. Также в отдельных районах Омской области возможны заморозки до -21 градуса.

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