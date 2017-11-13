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08:43 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге закрыли парковку на Площади 1905 года

В Екатеринбурге сегодня закрыли парковку на Площади 1905 года — в центре города начинается строительство ледового городка.

Источник: AP 2017

Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе горадминистрации. Как сообщалось ранее, торжественное открытие центральной елки состоится 29 декабря, она будет работать до 21 января. Снесут городок к 28 января.

Напомним, в этом году новогодняя площадка посвящена приближающемуся 295-летию Екатеринбурга, и ее тема звучит так: «С днем рождения, любимый город!». 50-метровая елка, украшенная не только иллюминационным оборудованием, но и шарами, займет свое место уже к 15 декабря.

Кроме того, среди ледовых композиций появятся «Плотинка», горка-«собор» высотой 11 м, горка-«завод», «Собака на сене», композиция с «Высоцким» и многое другое. Конкурс ледовых скульптур будет посвящен Чемпионату мира по футболу. Одна композиция изо льда будет отражать заявку уральской столицы на проведение Всемирной выставки «Экспо-2025».

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