В Екатеринбурге закрыли парковку на Площади 1905 года
В Екатеринбурге сегодня закрыли парковку на Площади 1905 года — в центре города начинается строительство ледового городка.
В Екатеринбурге сегодня закрыли парковку на Площади 1905 года — в центре города начинается строительство ледового городка.
Об этом агентству ЕАН сообщили в
Напомним, в этом году новогодняя площадка посвящена приближающемуся 295-летию Екатеринбурга, и ее тема звучит так: «С днем рождения, любимый город!». 50-метровая елка, украшенная не только иллюминационным оборудованием, но и шарами, займет свое место уже к 15 декабря.
Кроме того, среди ледовых композиций появятся «Плотинка», горка-«собор» высотой 11 м, горка-«завод», «Собака на сене», композиция с «Высоцким» и многое другое. Конкурс ледовых скульптур будет посвящен Чемпионату мира по футболу. Одна композиция изо льда будет отражать заявку уральской столицы на проведение Всемирной выставки «Экспо-2025».