В Екатеринбурге закрыли парковку на Площади 1905 года

Источник: AP 2017

Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе горадминистрации. Как сообщалось ранее, торжественное открытие центральной елки состоится 29 декабря, она будет работать до 21 января. Снесут городок к 28 января.

Напомним, в этом году новогодняя площадка посвящена приближающемуся 295-летию Екатеринбурга, и ее тема звучит так: «С днем рождения, любимый город!». 50-метровая елка, украшенная не только иллюминационным оборудованием, но и шарами, займет свое место уже к 15 декабря.