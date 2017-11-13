Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на телевидение
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Около резиденции Путина обрушился склон
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Усыпальница у Кремлевской стены
08:56 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская областная детская больница отмечает день рождения

Челябинская областная детская клиническая больница в конце ноября отмечает день рождения. В этом году ей исполняется 79 лет.

Источник: Uralpress.ru

«Это событие не всегда означает торжественные мероприятия, громкие поздравления, это событие — в душе каждого, причастного к нашему общему делу, к нашей любимой больнице», — говорит главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.

Историю своего развития ЧОДКБ начинает с 1938 года, когда на базе Областной больницы были организованы детские отделения для лечения пациентов с туберкулезом, коклюшем, дифтерией, патологией желудочно-кишечного тракта. До 2008 года медицинская помощь в стационаре оказывалась по 12 основным специальностям.

На сегодняшний день областная детская клиническая больница оказывает специализированную медицинскую помощь около 700 тысячам детей области в возрасте до 17 лет. Более 74% врачей и медицинских сестер имеют высшую и первую квалификационные категории. В больнице работают доктора и кандидаты медицинских наук. Сотрудники ГБУЗ ЧОДКБ являются главными внештатными детскими специалистами Министерства здравоохранения Челябинской области. Больница успешно проводит лечение детей по всем основным направлениям медицины. За последние годы достигнуты серьезные успехи в лечение детей с аритмиями, системными заболеваниями, эпилепсией, заболеваниями системы крови и опухолями. Операционные ЧОДКБ оснащены самым современным оборудованием экстра-класса.

Выездная консультативная поликлиника ежегодно осуществляет 25 выездов в сельские районы области, проводя около 50 тысяч консультаций и оказывая помощь в проведении диспансеризации.

В этом году детская областная больница обновила свои корпуса. Капитально был отремонтирован хирургический корпус. Помимо современного медицинского оборудования, новое здание отличается оформлением, чтобы детям было психологически проще проходить лечение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Челябинске представители «Родительского Всероссийского Сопротивления» выйдут на антиювенальные пикеты
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
СМИ: Решение WADA может привести к отстранению России от ОИ
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья
Тренер команды ФНЛ устроил перепалку с журналистами (видео)
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь