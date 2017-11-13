Челябинская областная детская больница отмечает день рождения

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«Это событие не всегда означает торжественные мероприятия, громкие поздравления, это событие — в душе каждого, причастного к нашему общему делу, к нашей любимой больнице», — говорит главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.

Историю своего развития ЧОДКБ начинает с 1938 года, когда на базе Областной больницы были организованы детские отделения для лечения пациентов с туберкулезом, коклюшем, дифтерией, патологией желудочно-кишечного тракта. До 2008 года медицинская помощь в стационаре оказывалась по 12 основным специальностям.

На сегодняшний день областная детская клиническая больница оказывает специализированную медицинскую помощь около 700 тысячам детей области в возрасте до 17 лет. Более 74% врачей и медицинских сестер имеют высшую и первую квалификационные категории. В больнице работают доктора и кандидаты медицинских наук. Сотрудники ГБУЗ ЧОДКБ являются главными внештатными детскими специалистами Министерства здравоохранения Челябинской области. Больница успешно проводит лечение детей по всем основным направлениям медицины. За последние годы достигнуты серьезные успехи в лечение детей с аритмиями, системными заболеваниями, эпилепсией, заболеваниями системы крови и опухолями. Операционные ЧОДКБ оснащены самым современным оборудованием экстра-класса.

Выездная консультативная поликлиника ежегодно осуществляет 25 выездов в сельские районы области, проводя около 50 тысяч консультаций и оказывая помощь в проведении диспансеризации.