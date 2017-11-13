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08:56 (мск), источник: Uralpress.ru

За выходные экологам поступило более 150 жалоб на грязный воздух в Челябинске

Более 150 обращение с жалобами на резкое ухудшение качества атмосферного воздуха поступило в минувшие выходные в экологическую приемную.

Источник: Uralpress.ru

«Предприятия работали в обычном режиме. НМУ в субботу не объявляли, хотя в городе был полный штиль. И поэтому мы получили картину, которая была на выходные, — рассказал директор экологического фонда “Моя планета” Виталий Безруков. — Свою долю в загрязнение внес угольный разрез “Коркинский”. Было много обращение из Коркино, поселка Роза, поселка Октябрьский».

По словам эколога, в Челябинске основной вклад в загрязнение вносили металлургические предприятия. Они работали в полную мощность.

«Всю предыдущую неделю (в четверг в Челябинск приезжал президент Владимир Путин) ветер относил выбросы от города. А за несколько дней до приезда президента предприятия сами (не по чьей-либо просьбе) снизили объемы выбросов, чтобы не подставляться и чтобы их не заметили, — уточнил Виталий Безруков. — Хотя, справедливости ради надо сказать, что в день приезда главы государства были обращение с ЧМЗ и ЧТЗ. Ветер поменялся на северный и некоторые районы это сразу ощутили».

Как уже сообщило агентство, в Челябинске, Карабаше и Коркино до вечера 13 ноября объявлены НМУ первой степени опасности.

Как рассказали очевидцы, неприятных запахов в воздухе добавило и возгорание мусора вдоль трассы из Челябинска в Троицк недалеко от коркинского разреза.

«В районе Троицкого тракта постоянно сжигают различные отходы», — отметил Безруков.

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