В омских Нефтяниках зальют 22 хоккейные коробки
Жители Советского округа также смогут покататься на коньках и лыжах.
Жители Советского округа также смогут покататься на коньках и лыжах.
В омских Нефтяниках зальют 22 хоккейные коробки. Об этом сообщает
Администрация Советского округа готовится к зимнему сезону. Жители Нефтяников смогут не только покататься на лыжах или коньках, но и сыграть в хоккей и
Всего на территории Советского округа зальют 22 хоккейные коробки, 15 из которых расположены во дворах домов, а семь рядом со школами детскими и молодёжными клубами.
«Кроме хоккейных коробок, для активного отдыха жителей готовятся к открытию семь 7 площадок под зимний
Отметим, что помимо хоккейных коробок омичи смогут активно отдохнуть на катках и лыжных трассах. В Нефтяниках будут работать три катка для массового катания. Они расположены по адресам: проспект Мира, 13; улица Березовая, 4; Старозагородная роща, 10. Также покататься можно и на ледовой арене имени Ирины Родниной (ул. Бархатовой, 8-Б), там также действует пункт проката коньков.
Покататься на лыжах можно будет на лыжной базе по ул. Березовой, 4, в парке культуры и отдыха «Советский» (ул. Андрианова, 3), на Зелёном острове (ул. Старозагородная роща, 10) и на стадионе Омского аграрного университета (ул. Физкультурная, 12).