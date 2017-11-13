В омских Нефтяниках зальют 22 хоккейные коробки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Администрация Советского округа готовится к зимнему сезону. Жители Нефтяников смогут не только покататься на лыжах или коньках, но и сыграть в хоккей и мини-футбол.

Всего на территории Советского округа зальют 22 хоккейные коробки, 15 из которых расположены во дворах домов, а семь рядом со школами детскими и молодёжными клубами.

«Кроме хоккейных коробок, для активного отдыха жителей готовятся к открытию семь 7 площадок под зимний мини-футбол, — сообщила начальник отдела социальной политики администрации Советского округа Лилия Филатова. — Специалисты перед началом зимнего спортивного сезона проверили хоккейные и площадки под мини-футбол и определили их готовность к работе. За небольшим исключением все они готовы в ближайшее время к приему любителей спорта и физкультуры».

Отметим, что помимо хоккейных коробок омичи смогут активно отдохнуть на катках и лыжных трассах. В Нефтяниках будут работать три катка для массового катания. Они расположены по адресам: проспект Мира, 13; улица Березовая, 4; Старозагородная роща, 10. Также покататься можно и на ледовой арене имени Ирины Родниной (ул. Бархатовой, 8-Б), там также действует пункт проката коньков.