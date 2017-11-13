Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
В Москве прошло прощание с Михаилом Задорновым
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Голливуде (фото)
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Последствия тайфуна Дамри
08:34 (мск), источник: АиФ Омск

В омских Нефтяниках зальют 22 хоккейные коробки

Жители Советского округа также смогут покататься на коньках и лыжах.

В омских Нефтяниках зальют 22 хоккейные коробки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Администрация Советского округа готовится к зимнему сезону. Жители Нефтяников смогут не только покататься на лыжах или коньках, но и сыграть в хоккей и мини-футбол.

Всего на территории Советского округа зальют 22 хоккейные коробки, 15 из которых расположены во дворах домов, а семь рядом со школами детскими и молодёжными клубами.

«Кроме хоккейных коробок, для активного отдыха жителей готовятся к открытию семь 7 площадок под зимний мини-футбол, — сообщила начальник отдела социальной политики администрации Советского округа Лилия Филатова. — Специалисты перед началом зимнего спортивного сезона проверили хоккейные и площадки под мини-футбол и определили их готовность к работе. За небольшим исключением все они готовы в ближайшее время к приему любителей спорта и физкультуры».

Отметим, что помимо хоккейных коробок омичи смогут активно отдохнуть на катках и лыжных трассах. В Нефтяниках будут работать три катка для массового катания. Они расположены по адресам: проспект Мира, 13; улица Березовая, 4; Старозагородная роща, 10. Также покататься можно и на ледовой арене имени Ирины Родниной (ул. Бархатовой, 8-Б), там также действует пункт проката коньков.

Покататься на лыжах можно будет на лыжной базе по ул. Березовой, 4, в парке культуры и отдыха «Советский» (ул. Андрианова, 3), на Зелёном острове (ул. Старозагородная роща, 10) и на стадионе Омского аграрного университета (ул. Физкультурная, 12).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Девочка из «стеклянного шара». Как бабушка вернула жизнь внучке с аутизмом
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
СМИ: Решение WADA может привести к отстранению России от ОИ
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья
Тренер команды ФНЛ устроил перепалку с журналистами (видео)
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь