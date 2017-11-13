Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Способ сделать визуально длиннее самые короткие ресницы
В Москве прошло прощание с Михаилом Задорновым
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие парня
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Усыпальница у Кремлевской стены
11:58 (мск), источник: Forbes

Общество с ограниченной ответственностью. Как домогательства на работе караются в России

Советское законодательство предусматривало ответственность за сексуальные домогательства на работе, российское — нет.

Источник: Energepic/CC0

В 2014 году в Европе было проведено исследование, которое показало, что каждая вторая женщина в той или иной степени является жертвой харассмента.

Согласно определению, данному в 2008 году ООН, харассментом является любое нежелательное и несоответствующее поведение субъекта, направленное на индивидуума. Между тем, более распространено понятие сексуального харассмента.

Им в теории права считается совершение действия (или бездействия), имеющего сексуальный характер в отношении лиц различной категории, как правило, являющихся зависимыми от субъекта совершения. Ими могут быть и женщины, и дети, и мужчины. Трудовой харассмент выражается в требовании сексуальной связи или лояльности от подчиненных по инициативе начальника или коллеги, имеющего влияние.

Читайте также
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в домогательствах и насилии

Российская правовая система это явление игнорирует, хотя и были неоднократные попытки установить ответственность именно за трудовой харассмент (последний раз Ассоциация за права человека выступала с подобной инициативой в 2014 году).

А вот право СССР было знакомо с этим явлением. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года была статья под номером 118, которая предусматривала ответственность за понуждение женщины к вступлению в половую связь или удовлетворению половой страсти лицом, в отношении которого женщина была либо материально, либо по службе зависима. То есть законодатель отдельно выделял именно домогательства на рабочем месте. Причем стоить обратить внимание, что произошло это даже раньше, чем начались процессы по харассменту в США (первый — в 1975 году в Колумбии). Что говорит о более продвинутом уровне защиты прав женщин как в целом, так и трудовых прав по сравнению и с современной Россией, и с зарубежными странами.

В настоящий момент такой ответственности не существует, равно так же нельзя привлечь сотрудника за излишнее и навязчивое внимание к внешнему виду, за нежелательные поглаживания или непристойные жесты.

Единственной возможностью привлечь виновное лицо, по большому счету, является статья 133 УК РФ, которая предусматривает ответственность за понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы или повреждением имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего или потерпевшей. Заметьте, эта статья говорит об «иной зависимости», характер которой придется доказывать.

К сожалению, первая часть этой статьи относится к преступлениям небольшой тяжести. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, составляет 1 год лишения свободы, если деяние совершенно в отношении совершеннолетней. На мой взгляд, это недопустимая поблажка для преступников, но она в том числе основывается на позиции законодателя в патриархальном обществе. Правоприменители так же не уходят далеко.

Читайте также
Комик Луи Си Кей признался в сексуальных домогательствах

Например, в одном из известных мне петербургских процессов судья, будучи женщиной, проявила недопустимый непрофессионализм, заявив потерпевшей, что если бы мужчины не приставали к женщинам, то и дети бы не рождались.

Согласно российским реалиям, привлечь за поглаживание, недвусмысленные намеки, покупку красивой одежды или подарков просто невозможно. Понятие харассмента сведено исключительно к понуждению к сексуальным отношениям или непосредственно интимному контакту. Но важно знать, что если начальник говорит что-то вроде «переспи со мной, иначе уволю», — это уже является уголовно-наказуемым деянием, даже если полового контакта не было. В иных странах, например, США, даже невинное касание тела другого человека может отправить харассера на скамью подсудимых.

Для урегулирования вопроса о домогательствах, в первую очередь, стоит обратиться к самому агрессору, возможно, он попросту не понимает, что сальные шуточки и намеки вам неприятны. Вторым шагом может послужить общение с его непосредственным начальником. Если и это не помогает, а притязания становятся все более настойчивыми и неприемлемыми, то придется обращаться в правоохранительные органы с целью привлечения к уголовной ответственности.

Для этого нужно обратиться в территориальное подразделение Следственного комитета РФ (можно и в полицию, но это будет немного дольше, так как материал все равно будет передан в Комитет) с заявлением о привлечении обидчика к ответственности по ст. 133 УК РФ. В течение трех дней следователи проводят доследственную проверку и возбуждают уголовное дело. Но следователи порой бывают бестактны и могут высмеивать вас или относиться снисходительно, — на это не стоит обращать внимание, важно сохранять спокойствие и быть уверенной в себе.

К сожалению, статистика говорит о том, что случаи реального привлечения к ответственности по данной статье довольно точечны: всего несколько десятков человек в год.

Апскертинг по-российски как новый вид домогательства по-европейски
Во время загрузки произошла ошибка.
28 октября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мы едем к вам. Как курьерская доставка стала драйвером интернет-продаж
Школы вместо офисов. В Финляндии нашли новый способ использования пустых помещений
Число жертв землетрясения в Иране превысило 300 человек
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Почему Сечин не явился в суд: у судьи и «Роснефти» разные версии
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь