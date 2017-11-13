Общество с ограниченной ответственностью. Как домогательства на работе караются в России

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В 2014 году в Европе было проведено исследование, которое показало, что каждая вторая женщина в той или иной степени является жертвой харассмента.

Согласно определению, данному в 2008 году ООН, харассментом является любое нежелательное и несоответствующее поведение субъекта, направленное на индивидуума. Между тем, более распространено понятие сексуального харассмента.

Им в теории права считается совершение действия (или бездействия), имеющего сексуальный характер в отношении лиц различной категории, как правило, являющихся зависимыми от субъекта совершения. Ими могут быть и женщины, и дети, и мужчины. Трудовой харассмент выражается в требовании сексуальной связи или лояльности от подчиненных по инициативе начальника или коллеги, имеющего влияние.

Российская правовая система это явление игнорирует, хотя и были неоднократные попытки установить ответственность именно за трудовой харассмент (последний раз Ассоциация за права человека выступала с подобной инициативой в 2014 году).

А вот право СССР было знакомо с этим явлением. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года была статья под номером 118, которая предусматривала ответственность за понуждение женщины к вступлению в половую связь или удовлетворению половой страсти лицом, в отношении которого женщина была либо материально, либо по службе зависима. То есть законодатель отдельно выделял именно домогательства на рабочем месте. Причем стоить обратить внимание, что произошло это даже раньше, чем начались процессы по харассменту в США (первый — в 1975 году в Колумбии). Что говорит о более продвинутом уровне защиты прав женщин как в целом, так и трудовых прав по сравнению и с современной Россией, и с зарубежными странами.

В настоящий момент такой ответственности не существует, равно так же нельзя привлечь сотрудника за излишнее и навязчивое внимание к внешнему виду, за нежелательные поглаживания или непристойные жесты.

Единственной возможностью привлечь виновное лицо, по большому счету, является статья 133 УК РФ, которая предусматривает ответственность за понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы или повреждением имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего или потерпевшей. Заметьте, эта статья говорит об «иной зависимости», характер которой придется доказывать.

К сожалению, первая часть этой статьи относится к преступлениям небольшой тяжести. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, составляет 1 год лишения свободы, если деяние совершенно в отношении совершеннолетней. На мой взгляд, это недопустимая поблажка для преступников, но она в том числе основывается на позиции законодателя в патриархальном обществе. Правоприменители так же не уходят далеко.

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Например, в одном из известных мне петербургских процессов судья, будучи женщиной, проявила недопустимый непрофессионализм, заявив потерпевшей, что если бы мужчины не приставали к женщинам, то и дети бы не рождались.

Согласно российским реалиям, привлечь за поглаживание, недвусмысленные намеки, покупку красивой одежды или подарков просто невозможно. Понятие харассмента сведено исключительно к понуждению к сексуальным отношениям или непосредственно интимному контакту. Но важно знать, что если начальник говорит что-то вроде «переспи со мной, иначе уволю», — это уже является уголовно-наказуемым деянием, даже если полового контакта не было. В иных странах, например, США, даже невинное касание тела другого человека может отправить харассера на скамью подсудимых.

Для урегулирования вопроса о домогательствах, в первую очередь, стоит обратиться к самому агрессору, возможно, он попросту не понимает, что сальные шуточки и намеки вам неприятны. Вторым шагом может послужить общение с его непосредственным начальником. Если и это не помогает, а притязания становятся все более настойчивыми и неприемлемыми, то придется обращаться в правоохранительные органы с целью привлечения к уголовной ответственности.

Для этого нужно обратиться в территориальное подразделение Следственного комитета РФ (можно и в полицию, но это будет немного дольше, так как материал все равно будет передан в Комитет) с заявлением о привлечении обидчика к ответственности по ст. 133 УК РФ. В течение трех дней следователи проводят доследственную проверку и возбуждают уголовное дело. Но следователи порой бывают бестактны и могут высмеивать вас или относиться снисходительно, — на это не стоит обращать внимание, важно сохранять спокойствие и быть уверенной в себе.