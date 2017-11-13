Жителей Уфы призывают сдать ненужные вещи для нуждающихся

«Это пункт приема одежды и обуви, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. Здесь можно как сдать ненужную одежду и обувь, так и получить ее в случае крайней необходимости. Также принимается учебная детская литература, учебные пособия и рабочие тетради», — сообщает администрация города.