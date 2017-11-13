Жителей Уфы призывают сдать ненужные вещи для нуждающихся
В Ленинском районе Уфы в отделении социальной помощи семье и детям работает «Банк вещей», сообщает мэрия.
В Ленинском районе Уфы в отделении социальной помощи семье и детям работает «Банк вещей», сообщает мэрия.
«Это пункт приема одежды и обуви, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. Здесь можно как сдать ненужную одежду и обувь, так и получить ее в случае крайней необходимости. Также принимается учебная детская литература, учебные пособия и рабочие тетради», — сообщает администрация города.
Кроме того, специалисты центра окажут психологическую и юридическую помощь по социальным вопросам. Прием вещей и книг проходит по адресу: г. Уфа, улица Гафури, 103, телефон: +