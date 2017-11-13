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08:53 (мск), источник: PROUFU.ru

Жителей Уфы призывают сдать ненужные вещи для нуждающихся

В Ленинском районе Уфы в отделении социальной помощи семье и детям работает «Банк вещей», сообщает мэрия.

«Это пункт приема одежды и обуви, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. Здесь можно как сдать ненужную одежду и обувь, так и получить ее в случае крайней необходимости. Также принимается учебная детская литература, учебные пособия и рабочие тетради», — сообщает администрация города.

Кроме того, специалисты центра окажут психологическую и юридическую помощь по социальным вопросам. Прием вещей и книг проходит по адресу: г. Уфа, улица Гафури, 103, телефон: + 7 (347) 250−77−00. Время работы: по будням с 08:30 до 17:30.

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