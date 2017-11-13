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08:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане оденут деревья в яркую одежду

Акция «Пряжа на пляже» вновь пройдёт на набережной Хабаровска.

На набережной стадиона имени Ленина состоится акция «Пряжа на пляже», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Хабаровчане нарядят деревья на центральной аллее в яркую одежду.

 — Первая подобная акция прошла два года назад и показала, что горожанам идея понравилась. Яркие полотна, в которые укутали деревья создали на набережной атмосферу уюта, а аллея превратилась в место для семейных фотосессий. Этой зимой мы постараемся нарядить не только деревья, но и одеть скульптуры в шапки и шарфы. Смотря на что хватит вязаных вещей, которые принесут горожане, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» продюсер городских проектов Центра прикладной урбанистики Евгений Мишталь.

Стать соучастниками создания теплого уличного искусства смогут все желающие. Для этого достаточно пожертвовать на одежку для деревьев вязаные шарфы, шапки, старые свитера или остатки пряжи, варежки или перчатки. В ближайшее время в городе откроются несколько пунктов приёма вязаных изделий, но передать их можно уже сейчас, связавшись с организаторами. Из собранных вещей волонтёры сошьют одежду для деревьев.

Кстати, у организаторов остались 11 полотен, сшитых во время прошлой акции. Они вновь украсят набережную.

 — Если хабаровчане принесут хорошие, ещё годные для носки вещи, их мы передадим нуждающимся, в благотворительные фонды, — добавил Евгений Мишталь. — Наряжать деревья будем все вместе, а потом посмотрим кино в ледовом дворце.

Напряжение деревьев запланировано на начало декабря. Оно совпадёт с открытием катка на набережной стадиона имени Ленина. По плану, это будет 2 декабря, но всё зависит от погоды. Если лёд не замерзнет к этому времени, открытие новогоднего городка и акцию «Пряжа на пляже» перенесут на следующие выходные.

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