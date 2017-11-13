Зима не скоро: синоптики прогнозируют теплый декабрь

Согласно долгосрочному прогнозу погоды от «Гисметео», с 17 по 22 ноября в южной столице установится преимущественно ясная погода с дневной температурой воздуха +4 +6 градусов. При этом 24—25 ноября ожидается резкое потепление до +17 градусов.

Теплым обещает быть и начало декабря. Так, до 10 декабря почти каждый день прогнозируются дожди, зато температура воздуха будет в пределах +12 +18 градусов. 7 декабря синоптики обещают аномальные для первого месяца зимы +20 градусов.