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08:58 (мск), источник: 365info.kz

Зима не скоро: синоптики прогнозируют теплый декабрь

В Алматы в конце ноября воздух будет прогреваться до +17, а в первой декаде декабря и вовсе до +20.

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Источник: 365info.kz

Согласно долгосрочному прогнозу погоды от «Гисметео», с 17 по 22 ноября в южной столице установится преимущественно ясная погода с дневной температурой воздуха +4 +6 градусов. При этом 24—25 ноября ожидается резкое потепление до +17 градусов.

Теплым обещает быть и начало декабря. Так, до 10 декабря почти каждый день прогнозируются дожди, зато температура воздуха будет в пределах +12 +18 градусов. 7 декабря синоптики обещают аномальные для первого месяца зимы +20 градусов.

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