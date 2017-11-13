Зима не скоро: синоптики прогнозируют теплый декабрь
В Алматы в конце ноября воздух будет прогреваться до +17, а в первой декаде декабря и вовсе до +20.
В Алматы в конце ноября воздух будет прогреваться до +17, а в первой декаде декабря и вовсе до +20.
Согласно долгосрочному прогнозу погоды от «Гисметео», с 17 по 22 ноября в южной столице установится преимущественно ясная погода с дневной температурой воздуха +4 +6 градусов. При этом
Теплым обещает быть и начало декабря. Так, до 10 декабря почти каждый день прогнозируются дожди, зато температура воздуха будет в пределах +12 +18 градусов. 7 декабря синоптики обещают аномальные для первого месяца зимы +20 градусов.