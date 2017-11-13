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08:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске ищут самый нелепый пандус

В Челябинске ищут самый нелепый пандус.

В Челябинске объявили фотоконкурс на самый нелепый пандус, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По задумке организаторов, это поможет привлечь внимание к проблеме недоступной среды. Если вы увидели конструкцию, которая явно установлена для галочки или больше похожа на экстремальную горку, фотографируйте ее и выкладывайте снимок в группу конкурса в контакте, укажите точный адрес и название организации. Отправлять файлы можно и на электронную почту blago74info@mail.ru до 28 ноября. Итоги подведут в преддверии Международного дня инвалида — 3 декабря.

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