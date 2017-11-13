Предстоящей зимой в Казани появятся новые лыжные трассы

Источник: Город Казань.KZN.RU

Благодаря программе реконструкции парков и скверов впервые освещенные лыжные трассы этой зимой появятся в парках Победы и «Крылья Советов». Их протяженность — 3 км и 1,3 км. Кроме того, в Горкинского-Ометьевском лесопарке в этом году проведено обустройство профессиональной и любительской лыжных трасс и мостиков для лыжников.

Также для любителей беговых лыж в Казани предусмотрены освещенные трассы в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, Березовой роще поселка Нагорный, в жилых массивах Юдино и Чебакса.

На 10 лыжных базах в разных районах города с началом сезона заработают пункты проката, располагающие 1500 парами лыж.

На территории гимназии № 3 Кировского района впервые установлена блочная модульная лыжная база, которая включает в себя раздевальные помещения и тренерскую.

Предстоящей зимой в городе будут работать 19 катков, на которых будут предоставляться в аренду желающим 3700 пар коньков). Среди них — стадионы с искусственным льдом «Ракета», «Трудовые резервы», каток на Кремлевской набережной, открытые катки на стадионах «Тасма», «Локомотив», «Мотор», «Казань-Арена», Центр хоккея на траве и по ул. Дубравная, база отдыха «Солнечный», а также 8 крытых ледовых арен.

Во дворах и на территориях школ будет залит лед на 78 пластиковых хоккейных коробках, где, в частности, предусмотрены занятия ребят, посещающих подростковые клубы города. Здесь же пройдут все игры городского этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба». В свободное время на этих площадках смогут бесплатно кататься все горожане.

Всего в зимний период в Казани запланирован целый ряд спортивных мероприятий, среди которых 10 чемпионатов и первенств г. Казани, 13 турниров и спортивно-массовых мероприятий по 9 зимним видам спорта.