Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
Жена Никиты Преснякова снялась в яркой фотосессии
Кейт Миддлтон посетила Royal Festival of Remembrance в Лондоне
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
13Густой смог окутал Дели
10:02 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Предстоящей зимой в Казани появятся новые лыжные трассы

Всего будут работать 19 катков, 10 лыжных баз и 78 хоккейных коробок.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Благодаря программе реконструкции парков и скверов впервые освещенные лыжные трассы этой зимой появятся в парках Победы и «Крылья Советов». Их протяженность — 3 км и 1,3 км. Кроме того, в Горкинского-Ометьевском лесопарке в этом году проведено обустройство профессиональной и любительской лыжных трасс и мостиков для лыжников.

Также для любителей беговых лыж в Казани предусмотрены освещенные трассы в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, Березовой роще поселка Нагорный, в жилых массивах Юдино и Чебакса.

На 10 лыжных базах в разных районах города с началом сезона заработают пункты проката, располагающие 1500 парами лыж.

На территории гимназии № 3 Кировского района впервые установлена блочная модульная лыжная база, которая включает в себя раздевальные помещения и тренерскую.

Предстоящей зимой в городе будут работать 19 катков, на которых будут предоставляться в аренду желающим 3700 пар коньков). Среди них — стадионы с искусственным льдом «Ракета», «Трудовые резервы», каток на Кремлевской набережной, открытые катки на стадионах «Тасма», «Локомотив», «Мотор», «Казань-Арена», Центр хоккея на траве и по ул. Дубравная, база отдыха «Солнечный», а также 8 крытых ледовых арен.

Во дворах и на территориях школ будет залит лед на 78 пластиковых хоккейных коробках, где, в частности, предусмотрены занятия ребят, посещающих подростковые клубы города. Здесь же пройдут все игры городского этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба». В свободное время на этих площадках смогут бесплатно кататься все горожане.

Всего в зимний период в Казани запланирован целый ряд спортивных мероприятий, среди которых 10 чемпионатов и первенств г. Казани, 13 турниров и спортивно-массовых мероприятий по 9 зимним видам спорта.

Сегодня более 3 000 учащихся муниципальных ДЮСШ занимаются 13 видами зимнего спорта: (хоккей (1223), фигурное катание (427), конькобежный спорт (213), керлинг (58), лыжные гонки (605), хоккей с мячом (339), зимнее спортивное ориентирование (143), фристайл (20), сноуборд (40), прыжки с трамплина (46), лыжное двоеборье (101), горнолыжный спорт (54), биатлон (58). В состав сборной Татарстана по зимним видам спорта входят 68 спортсменов из числа учащихся муниципальных ДЮСШ г. Казани.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комитет потребительского рынка Казани возглавил Руслан Фазылянов
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь