Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин

Ученые пришли к выводу, что большинство одиноких женщин удовлетворены отсутствием партнера рядом и не стремятся к заведению отношений. Среди мужчин этот показатель куда ниже, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного изданием The Independent.

Среди одиноких женщин личной жизнью довольны 61%, среди мужчин — только 49%.

Выяснилось также, что порядка 75% опрошенных представительниц слабого пола за последний год не предпринимали действий, чтобы завести новые отношения. Особенно часто так на вопрос отвечали женщины возраста старше 45 лет.