Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин
Ученые пришли к выводу, что большинство одиноких женщин удовлетворены отсутствием партнера рядом и не стремятся к заведению отношений.
Ученые пришли к выводу, что большинство одиноких женщин удовлетворены отсутствием партнера рядом и не стремятся к заведению отношений.
Ученые пришли к выводу, что большинство одиноких женщин удовлетворены отсутствием партнера рядом и не стремятся к заведению отношений. Среди мужчин этот показатель куда ниже, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного изданием The Independent.
Среди одиноких женщин личной жизнью довольны 61%, среди мужчин — только 49%.
Выяснилось также, что порядка 75% опрошенных представительниц слабого пола за последний год не предпринимали действий, чтобы завести новые отношения. Особенно часто так на вопрос отвечали женщины возраста старше 45 лет.
По словам экспертов, такая тенденция связана с тем, что женщины уделяют полноценным отношениям гораздо больше внимания, чем мужчины. Это способно отнять у них много сил.