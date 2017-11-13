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08:49 (мск), источник: СуперОмск

Из Омска отменили часть электричек в Казахстан

С 10 декабря прекращают функционировать электрички № 820 и 823/824, осуществляющие сообщение между Омском и Петропавловском, а также казахстанским городом Булаево.

Источник: Reuters

Данные электропоезда работали с 2007 года и были единственными, связывающими Омск и Булаево, поскольку на данной станции не останавливается больше ни один пассажирский поезд, сообщил в редакцию один из читателей Александр К.

Взамен отмененных с 20 декабря будут запущены дополнительные электрички «Омск — Исилькуль», откуда можно будет пересесть на поезда до Петропавловска. При этом сами вышеназванные дополнительные электрички будут курсировать только по средам, субботам и воскресеньям, пояснили в Западно-Сибирском филиале «ФПК». В целом же с пересадкой путь до Булаево займет около 5 часов, когда ранее до станции из Омска можно было добраться за 3 часа.

Отметим, сейчас помимо железной дороги и личного автомобиля из Омска в Казахстан можно добраться авиарейсом до Астаны и автобусными рейсам. Кроме того, обсуждается запуск авиарейса в Кокшетау.

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