Из Омска отменили часть электричек в Казахстан
С 10 декабря прекращают функционировать электрички № 820 и 823/824, осуществляющие сообщение между Омском и Петропавловском, а также казахстанским городом Булаево.
С 10 декабря прекращают функционировать электрички № 820 и 823/824, осуществляющие сообщение между Омском и Петропавловском, а также казахстанским городом Булаево.
Данные электропоезда работали с 2007 года и были единственными, связывающими Омск и Булаево, поскольку на данной станции не останавливается больше ни один пассажирский поезд, сообщил в редакцию один из читателей Александр К.
Взамен отмененных с 20 декабря будут запущены дополнительные электрички «Омск — Исилькуль», откуда можно будет пересесть на поезда до Петропавловска. При этом сами вышеназванные дополнительные электрички будут курсировать только по средам, субботам и воскресеньям, пояснили в
Отметим, сейчас помимо железной дороги и личного автомобиля из Омска в Казахстан можно добраться авиарейсом до Астаны и автобусными рейсам. Кроме того, обсуждается запуск авиарейса в Кокшетау.