Из Омска отменили часть электричек в Казахстан

Данные электропоезда работали с 2007 года и были единственными, связывающими Омск и Булаево, поскольку на данной станции не останавливается больше ни один пассажирский поезд, сообщил в редакцию один из читателей Александр К.

Взамен отмененных с 20 декабря будут запущены дополнительные электрички «Омск — Исилькуль», откуда можно будет пересесть на поезда до Петропавловска. При этом сами вышеназванные дополнительные электрички будут курсировать только по средам, субботам и воскресеньям, пояснили в Западно-Сибирском филиале «ФПК». В целом же с пересадкой путь до Булаево займет около 5 часов, когда ранее до станции из Омска можно было добраться за 3 часа.