Узбекистан повышает уровень доступа граждан к правосудию

Источник: Podrobno.uz

По мнению экспертов, судебно-правовая реформа все больше проникает в процесс обновления жизни узбекского общества. Необходимо обратить особое внимание на вопросы освещения результатов проводимых реформ в средствах массовой информации, информирования населения о позитивных изменениях, происходящих благодаря модернизации.

Также, защите конституционных прав граждан способствуют образованные Народные приемные Президента Республики Узбекистан. За сравнительно небольшой срок население сумело в полной мере оценить эффективность работы нового института в вопросах обеспечения верховенства закона, укрепления веры жителей в торжество принципов справедливости. В случае нарушения своих прав и ущемления законных интересов граждане могут обращаться за помощью в этот общественно-государственный канал диалога.

Недавно прошедшее XII Совещание председателей Верховных судов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества под председательством узбекской стороны, свидетельствует об эффективности реформы, осуществляемой в судебно-правовой сфере Узбекистана.

Высокую оценку профессионального судейского сообщества получили конкретные меры по дальнейшей либерализации сферы, повышению эффективности деятельности судебной системы, специализации судов, обеспечению независимости и самостоятельности судебной ветви власти. В частности, преобразования, реализуемые в соответствии с указами Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» и «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан», направленными на обеспечение верховенства закона и надежной судебной защиты прав, свобод, законных интересов граждан и субъектов предпринимательства.

По мнению экспертов, обмен опытом в формате ШОС послужит дальнейшему устойчивому развитию. Практическое взаимодействие между Верховными судами будет способствовать повышению эффективности совместной деятельности в области защиты прав и свобод граждан, укреплению справедливости, законности и правопорядка.