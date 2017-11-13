Узбекистан повышает уровень доступа граждан к правосудию
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Одним из важных направлений реализации Стратегии развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах является
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Одним из важных направлений реализации Стратегии развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах является
По мнению экспертов,
Также, защите конституционных прав граждан способствуют образованные Народные приемные Президента Республики Узбекистан. За сравнительно небольшой срок население сумело в полной мере оценить эффективность работы нового института в вопросах обеспечения верховенства закона, укрепления веры жителей в торжество принципов справедливости. В случае нарушения своих прав и ущемления законных интересов граждане могут обращаться за помощью в этот
Недавно прошедшее XII Совещание председателей Верховных судов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества под председательством узбекской стороны, свидетельствует об эффективности реформы, осуществляемой в
Высокую оценку профессионального судейского сообщества получили конкретные меры по дальнейшей либерализации сферы, повышению эффективности деятельности судебной системы, специализации судов, обеспечению независимости и самостоятельности судебной ветви власти. В частности, преобразования, реализуемые в соответствии с указами Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию
По мнению экспертов, обмен опытом в формате ШОС послужит дальнейшему устойчивому развитию. Практическое взаимодействие между Верховными судами будет способствовать повышению эффективности совместной деятельности в области защиты прав и свобод граждан, укреплению справедливости, законности и правопорядка.
Таким образом, Узбекистан уделяет особое внимание реформированию