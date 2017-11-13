Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
7 неловких вопросов сексологу
Путин пообещал наказания за несостоявшуюся встречу с Трампом
Хорватская компания отказалась вернуть Сбербанку 1 млрд евро
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Голливуде (фото)
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Усыпальница у Кремлевской стены
08:53 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан повышает уровень доступа граждан к правосудию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Одним из важных направлений реализации Стратегии развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах является судебно-правовая реформа, призванная обеспечить дальнейшее укрепление верховенства закона и гарантий защиты прав и интересов каждого гражданина. .

Источник: Podrobno.uz

По мнению экспертов, судебно-правовая реформа все больше проникает в процесс обновления жизни узбекского общества. Необходимо обратить особое внимание на вопросы освещения результатов проводимых реформ в средствах массовой информации, информирования населения о позитивных изменениях, происходящих благодаря модернизации.

Также, защите конституционных прав граждан способствуют образованные Народные приемные Президента Республики Узбекистан. За сравнительно небольшой срок население сумело в полной мере оценить эффективность работы нового института в вопросах обеспечения верховенства закона, укрепления веры жителей в торжество принципов справедливости. В случае нарушения своих прав и ущемления законных интересов граждане могут обращаться за помощью в этот общественно-государственный канал диалога.

Недавно прошедшее XII Совещание председателей Верховных судов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества под председательством узбекской стороны, свидетельствует об эффективности реформы, осуществляемой в судебно-правовой сфере Узбекистана.

Высокую оценку профессионального судейского сообщества получили конкретные меры по дальнейшей либерализации сферы, повышению эффективности деятельности судебной системы, специализации судов, обеспечению независимости и самостоятельности судебной ветви власти. В частности, преобразования, реализуемые в соответствии с указами Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» и «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан», направленными на обеспечение верховенства закона и надежной судебной защиты прав, свобод, законных интересов граждан и субъектов предпринимательства.

По мнению экспертов, обмен опытом в формате ШОС послужит дальнейшему устойчивому развитию. Практическое взаимодействие между Верховными судами будет способствовать повышению эффективности совместной деятельности в области защиты прав и свобод граждан, укреплению справедливости, законности и правопорядка.

Таким образом, Узбекистан уделяет особое внимание реформированию судебно-правовой системы страны, а также поддерживает курс на действенную демократизацию государственного управления и надежную защиту прав и интересов человека, обеспечение строгого контроля за соблюдением конституционных норм о независимости судебной власти, повышение уровня доступа граждан к правосудию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекистан повышает уровень доступа граждан к правосудию
В Чехии упростят трудоустройство граждан Узбекистана
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
СМИ: Решение WADA может привести к отстранению России от ОИ
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья
Тренер команды ФНЛ устроил перепалку с журналистами (видео)
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь