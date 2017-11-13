Паромных рейсов Байкал — Листвянка станет больше в 2018 году

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области увеличит на 90 количество круговых рейсов по маршруту Порт Байкал — Листвянка — Порт Байкал. В летние месяцы каждый день будет совершаться дополнительный рейс. Это связано с многочисленными обращениями жителей поселка Байкал Портбайкальского сельского поселения, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта, в 2018 году количество рейсов будет равно 1371. Дополнительно в бюджете Иркутской области на эти цели предусмотрено 700 тысяч рублей.

Министерство субсидирует два социально значимых для населения маршрута внутреннего водного транспорта: «Порт Байкал — Листвянка — Порт Байкал» и «Балаганск — Братск — Балаганск». В 2017 году на эти цели был выделен 21 млн рублей.