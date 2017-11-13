Паромных рейсов Байкал — Листвянка станет больше в 2018 году
Правительство Иркутской области решило увеличить количество рейсов в связи с обращениями жителей.
Правительство Иркутской области решило увеличить количество рейсов в связи с обращениями жителей.
Правительство Иркутской области увеличит на 90 количество круговых рейсов по маршруту Порт Байкал — Листвянка — Порт Байкал. В летние месяцы каждый день будет совершаться дополнительный рейс. Это связано с многочисленными обращениями жителей поселка Байкал Портбайкальского сельского поселения, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта, в 2018 году количество рейсов будет равно 1371. Дополнительно в бюджете Иркутской области на эти цели предусмотрено 700 тысяч рублей.
Министерство субсидирует два социально значимых для населения маршрута внутреннего водного транспорта: «Порт Байкал — Листвянка — Порт Байкал» и «Балаганск — Братск — Балаганск». В 2017 году на эти цели был выделен 21 млн рублей.
Нагрузка на перевозчиков возрастает в связи с увеличением потока туристов, в том числе иностранных. В 2015 году паромом «Байкальские воды» было перевезено 20272 пассажира, в 2016 году — 20677. С января по октябрь 2017 года по маршруту «Порт Байкал — Листвянка — Порт Байкал» было перевезено 17503 пассажира. В поселке Байкал проживает 537 человек.