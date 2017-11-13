Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Найден неожиданный секрет счастливого брака
В штабе Собчак прокомментировали освистание ведущей на митинге
Хорватская компания отказалась вернуть Сбербанку 1 млрд евро
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Голливуде (фото)
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Усыпальница у Кремлевской стены
08:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Паромных рейсов Байкал — Листвянка станет больше в 2018 году

Правительство Иркутской области решило увеличить количество рейсов в связи с обращениями жителей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области увеличит на 90 количество круговых рейсов по маршруту Порт Байкал — Листвянка — Порт Байкал. В летние месяцы каждый день будет совершаться дополнительный рейс. Это связано с многочисленными обращениями жителей поселка Байкал Портбайкальского сельского поселения, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта, в 2018 году количество рейсов будет равно 1371. Дополнительно в бюджете Иркутской области на эти цели предусмотрено 700 тысяч рублей.

Министерство субсидирует два социально значимых для населения маршрута внутреннего водного транспорта: «Порт Байкал — Листвянка — Порт Байкал» и «Балаганск — Братск — Балаганск». В 2017 году на эти цели был выделен 21 млн рублей.

Нагрузка на перевозчиков возрастает в связи с увеличением потока туристов, в том числе иностранных. В 2015 году паромом «Байкальские воды» было перевезено 20272 пассажира, в 2016 году — 20677. С января по октябрь 2017 года по маршруту «Порт Байкал — Листвянка — Порт Байкал» было перевезено 17503 пассажира. В поселке Байкал проживает 537 человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Развитие туризма стало одним из главных достижений Свирска в год 80-летия Приангарья
Шаманка в 20-м поколении из Приангарья: Помощь людям - главное предназначение в жизни
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
СМИ: Решение WADA может привести к отстранению России от ОИ
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья
Тренер команды ФНЛ устроил перепалку с журналистами (видео)
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь