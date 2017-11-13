Регионального оператора по обращению с ТБО определят в Приморье

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, сейчас завершается разработка конкурсной документации по отбору регионального оператора по обращению с ТБО. Также уже разработаны правила, по которым будет работать региональный оператор и порядок сбора твёрдого мусора в Приморье.

«Утверждена дорожная карта по переходу на новую систему обращения с ТБО на территории Приморского края. Параллельно краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды до конца года завершит разработку нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории региона», — рассказали в ведомстве.

После утверждения всей необходимой документации, в декабре 2017 года будет объявлен конкурс для отбора регионального оператора, а в мае 2018 года он должен будет уже приступить к работе.

Специалисты пояснили, что основная функция регионального оператора — обеспечение своевременного, безопасного для населения и окружающей среды качественного сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Приморского края.

«В задачи компании-оператора входит снижение вреда от сбора и переработки мусора, привлечение инвестиций, организации и внедрении системы раздельного сбора мусора», — прокомментировали в департаменте.