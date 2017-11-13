На стадионе «Самара-Арена» закончилось раскружаливание

Источник: AP 2017

В итоге купол опустился примерно на 20 сантиметров и полностью встал на место. На стадионе ведутся внутренние отделочные работы, а уже ненужные опоры вывозят со стадиона.

Напомним, демонтаж временных конструкций начался 31 октября. Это комплекс работ, обеспечивающий включение в работу смонтированных конструкций купола путем постепенного выключения из работы временных опор.

Купол стадиона «Самара Арена» состоит из 32 радиальных консолей. Конструкция признана уникальной, так как имеет вылет консольной части свыше 90 м. Каждая из консолей весит 277 т. Все консоли установлены на пирамидальные опоры высотой 21,4 м.