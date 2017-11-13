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10:27 (мск), источник: Volga News

На стадионе «Самара-Арена» закончилось раскружаливание

На стадионе «Самара-Арена» закончилось раскружаливание, сообщает на своей странице в Facebook главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник.

Источник: AP 2017

В итоге купол опустился примерно на 20 сантиметров и полностью встал на место. На стадионе ведутся внутренние отделочные работы, а уже ненужные опоры вывозят со стадиона.

Напомним, демонтаж временных конструкций начался 31 октября. Это комплекс работ, обеспечивающий включение в работу смонтированных конструкций купола путем постепенного выключения из работы временных опор.

Купол стадиона «Самара Арена» состоит из 32 радиальных консолей. Конструкция признана уникальной, так как имеет вылет консольной части свыше 90 м. Каждая из консолей весит 277 т. Все консоли установлены на пирамидальные опоры высотой 21,4 м.

Всего на сборку металлоконструкций основного покрытия стадиона использовано 13 тыс. т металлопроката. При этом площадь кровли составляет более 76 тыс. кв. м, что сопоставимо с более чем десятью футбольными полями.

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