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11:49 (мск), источник: Мослента

«Мне говорили: на фига я сюда сунулся»

На «Волгах» начала 2000-х в последние несколько лет Женя ежегодно проезжает десятки тысяч километров. Большая часть пробега обычно — российская, с выездом из Москвы, но машина этого волговода бежала и по Белоруссии, и по Абхазии, и по Грузии. Наш герой рассказывает о путешествиях, которые доступны всем, и дерзко заявляет, что на своей «серой молнии» может долететь даже до Камчатки.

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7
фотографий
7
фотографий

Пареная репа

Потрудился в городе год и уволился, сел и поехал в путешествие по стране на отечественной машине. Я делал так каждые 12 месяцев с 2013-го, последние два года работаю преподавателем, так что летний оплаченный отпуск в два месяца мне обеспечен. Путешествие — это ведь несложно. Это вообще состояние души, можно и по метро путешествовать. А я четыре года назад просто устал или даже потерялся, поэтому решил искать путь.

Источник: Евгений Халкечев / Мослента

2013-й был первым годом, когда я выехал на автомобиле ГАЗ 3110, баклажан, 2000 года выпуска. Взял его примерно за 30 тысяч рублей, ну они и сейчас в хорошем для поездок состоянии в районе 30−40 тысяч стоят. Нужно было только отладить работу 406-го двигателя, а еще заменить масло, свечи, датчики и гидрокомпенсаторы. Эти мелочи обошлись в 5−6 тысяч — вот и все.

Так мы подготовились, и за следующий 31 день проехали примерно 7 тысяч километров: от столицы до Крыма и прокатились там, а затем — до Абхазии. Для начала выбрали маршрут Москва — Порт Кавказ и пролетели от Керчи до мыса Тарханкут по побережью с остановками в крупных городах, заезжая посмотреть местные достопримечательности. Это заняло порядка 17−18 дней. Обратно — через центральную магистраль и Симферополь. Оттуда быстро добрались до Сухуми и Гагр.

Источник: Евгений Халкечев / Мослента

И вот, кстати, там оценили не только крутые виды, но и добродушие гаишников, которые возвращали нам деньги на выезде из города. В чем прикол: меня остановили за превышение скорости, а в Абхазии забирают документы и права, и ты оставляешь машину, едешь в город оплачивать штраф, потом возвращаешься за своим сокровищем. Я попытался договориться, отдал 700 рублей, чтобы мы не ехали обратно, и заодно рассказал, как путешествуем по Абхазии на «Волге». Я начал уходить, а гаишник просто сунул мне отданные деньги в карман, так все и решилось.

12 тысяч километров, 12 областей и республик

После поездки я поработал еще год и снова уволился. Так уже в 2014-м на такой же баклажановой волжанке — правда, уже за 38 тысяч рублей — мы проехали по России 12 тысяч километров, 12 областей и республик. Сначала катили по маршруту Москва — Нижний Новгород, после — до Казани, и так добрались до Алтая, крайней точкой стала местность у столицы Республики Тыва — города Кызыла.

Источник: Евгений Халкечев / Мослента

Места, которые я снимал в ту поездку, описывать словами, может, и без толку, вы их увидите на фотографиях. Лучшие виды нашей страны, которые я тогда запечатлел, получились в природном парке Ергаки, где мы восходили на пик Звездый, где я взбирался на пик Птица, на Алтае с его живописными дорогами. Красиво и душевно у нас на Кавказе, в районе Домбая, горы Мусса-Ачитара. Одно из лучших мест Кавказа — Былымское озеро, у которого я встречал потрясающий рассвет. В Крыму есть прекрасный поселок Новый Свет, недалеко от которого проходит горная тропа Голицына, рядом — гора Караул-Оба.

Некоторые виды в поездке 2014 года нам, к сожалению, не дались. В путешествии нужно быть готовым и к долгому походу ради пейзажа, который не сможешь увидеть в нужном свете и погодных условиях. Так, на Алтае мы порядка пяти дней шли к горе Белуха, к озеру, но начались проливные дожди, поэтому всю красоту глаз так и не схватил.

Источник: Евгений Халкечев / Мослента

Все, кто когда-то ходил по Алтаю, знают, что это нелегко. Был у нас случай, когда мы добирались к лагерю «Высотник-2», недалеко от которого находился нужный нам перевал на высоте 3060 метров. Так вот на этом перевале принято оставлять какие-то сюрпризы для уставших путников. Мы, например, попрощались с двумя пачками пряников, зато взяли из этого схрона сигареты, которые кто-то оставил для таких, как мы.

Газ

За последние два года я откатал на «Волге» по России примерно 40 тысяч километров, и все прекрасно. За все четыре года волжанки у меня ни разу серьезно не ломались. Только со второй «Волгой» были проблемы. Прямо перед выездом начала выходить из строя система охлаждения, и мы задержались на двое суток. Сломался болт, который крепил термостат к двигателю, его пришлось высверливать, ну и затем решать проблемы по кругу. В 2016-м я поменял «Волгу» на «Волгу» — ГАЗ-3110 на ГАЗ-31105, более новую модель.

Источник: Евгений Халкечев / Мослента

Тогда я покатался немного и понял, что меня смущает только работа двигателя на холостых оборотах. Приезжал и к официалам, и к серым эстэошникам. Все говорили: нужно разбирать двигатель. Но я знал, что знакомый 406-й так подвести не мог. Мы посмотрели мозги, ни в одном СТО никаких серьезных проблем диагностировано не было. Я отрегулировал подачу топлива, поменял свечи и масло. С тех пор проехал около 40 тысяч километров — кажется, эта срочная переборка двигателя требуется мне до сих пор (улыбается Женя). «Волга» успешно откатала меня этим летом и до сих пор со мной. По мне так единственный «не плюс» — это шаровая подвеска. На предыдущих волжанках была шкворневая. Думаю, она мягче.

Источник: Евгений Халкечев / Мослента

Несколько моих любимых «Волг» я видел даже в Абхазии. Хотя, насколько я знаю, там и сейчас нет сертифицированных СТО группы ГАЗ, но запчасти, думаю, при желании найти можно. Я хотел бы доехать на автомобиле ГАЗ и до Камчатки, он вполне может, если его подготовить. Но напрямую вряд ли получится, где-то придется переправляться. Я бы и тут рискнул, потому что за четыре года путешествий на «Волге» у меня бывали разные случаи. Думаю, я в силах оценить способности этой машины.

Во время загрузки произошла ошибка.Видео: Яна Кремнёва

Беда России

Из всех дорог, которые я проехал в России, самой странной показался расположенная на первом отрезке федеральной P-402 Тюмень — Ишим — Омск. Там очень глухо. Пару лет назад на 25-километровом участке дороги Тюмень — Ишим этой дороги на самом деле не было. Только асфальт, поднятый волнами.

Мы ехали не больше 10 километров в час, а иногда и пять.

Единственная машина, которую встретили, — фура. Веселый водитель сказал мне что-то вроде: «На фига ты сюда сунулся». Там же у меня сгорел ролик натяжения ремня и отказал гидроусилитель, который от него зависел, пришлось ехать примерно семь километров без него до ближайшего населенного пункта в конце дороги.

Источник: Евгений Халкечев / Мослента

Оказалось, там люди на ремонтах авто в основном и зарабатывают: так жили в начале и конце этого странного пути. Так вот, местный сотрудник ДПС поднял всех на уши, когда я к нему обратился, ночью нам открыли магазин, мы нашли только уазовский ролик, поставили его буквально за 20 минут и поехали дальше.

Очень плохие дороги в Омске и в Уфе. В Кургане ужас. Один из самых напряженных участков — за Челябинском. В Ярославской области, километрах в 10−12 от Рыбинска, между селом Воробьевка и деревней Дорожная мы десятью машинами справлялись с одной и той же бедой: меняли колеса из-за пробитой резины и убитых дисков. Оказалось, там ежедневно несколько месяцев подряд день и ночь машины попадают в необычную дорожную яму. Забавно, что это случилось недавно. Велика вероятность, что гаишники продолжают каждые сутки туда приезжать.

Источник: Евгений Халкечев / Мослента

Дороги мне нравятся перед Нижним Новгородом, в Казани и ближе к Новосибирску. Нравится Крымская трасса, которая идет со стороны Алушты в Судак. Отличная дорога в Карачаево-Черкесии, в сторону Домбая. Хороша и центральная трасса в Абхазии, за которой они ухаживают, и в Грузии.

Яна Кремнёва

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