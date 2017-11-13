Сочинский спасатель стал лучшим водолазом МЧС

Для того, чтобы выявить лучшего, учитывали общее время погружения (в том числе под повышенным давлением при тренировочных спусках в барокамере), сложность водолазных работ, а также дополнительные квалификации.

Спасатель международного класса Вячеслав Иващенко является водолазом 2-го класса. Более 14 лет сочинец работает в ЮРПСО, сообщает пресс-служба отряда. За его плечами более 220 поисково-спасательных операций на территории России и за ее пределами. Иващенко выполнял поисковые работы в акватории Сочи, после крушения Ту-154 Минобороны, ликвидировал последствия наводнения в Крымске, участвовал в операции на месте разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.