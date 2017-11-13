Сочинский спасатель стал лучшим водолазом МЧС
Сотрудник ЮРПСО Вячеслав Иващенко победил в номинации «Лучший водолаз» на IX Всероссийском фестивале МЧС России «Созвездие мужества».
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Сотрудник ЮРПСО Вячеслав Иващенко победил в номинации «Лучший водолаз» на IX Всероссийском фестивале МЧС России «Созвездие мужества».
Для того, чтобы выявить лучшего, учитывали общее время погружения (в том числе под повышенным давлением при тренировочных спусках в барокамере), сложность водолазных работ, а также дополнительные квалификации.
Спасатель международного класса Вячеслав Иващенко является водолазом 2-го класса. Более 14 лет сочинец работает в ЮРПСО, сообщает