Волгоградцев приглашают на читательский эксперимент

«В одном из диалогов софист Протагор утверждает, что добродетели можно научиться и в доказательство рассказывает миф о том, что она уже дана людям Зевсом. Сократ, противник софистики, доказывает, что научить добродетели невозможно», — отметили в учреждении. Вести эксперимент будет доктор философских наук Дмитрий Яворский.