Волгоградцев приглашают на читательский эксперимент
Волгоградцев приглашают посетить в библиотеке имени Горького эксперимент «Читаем Платона иначе: можно ли научить добродетели».
Волгоградцев приглашают посетить в библиотеке имени Горького эксперимент «Читаем Платона иначе: можно ли научить добродетели».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в библиотеке, участники чтений обсудят диалоги шестой тетралогии Платона «Протагор».
«В одном из диалогов софист Протагор утверждает, что добродетели можно научиться и в доказательство рассказывает миф о том, что она уже дана людям Зевсом. Сократ, противник софистики, доказывает, что научить добродетели невозможно», — отметили в учреждении. Вести эксперимент будет доктор философских наук Дмитрий Яворский.
Мероприятие пройдет в 18:00 в