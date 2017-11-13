Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие парня
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
10:09 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев приглашают на читательский эксперимент

Волгоградцев приглашают посетить в библиотеке имени Горького эксперимент «Читаем Платона иначе: можно ли научить добродетели».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в библиотеке, участники чтений обсудят диалоги шестой тетралогии Платона «Протагор».

«В одном из диалогов софист Протагор утверждает, что добродетели можно научиться и в доказательство рассказывает миф о том, что она уже дана людям Зевсом. Сократ, противник софистики, доказывает, что научить добродетели невозможно», — отметили в учреждении. Вести эксперимент будет доктор философских наук Дмитрий Яворский.

Мероприятие пройдет в 18:00 в конференц-зале библиотеки на четвертом этаже. Вход по читательским билетам. Телефон для справок: +8 (902) 382−91−62 (Ольга Маруга).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Случайно упал на нож». В Волгограде в школьном туалете нашли труп ребенка
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь