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10:04 (мск), источник: Uralpress.ru

Новый эвакуатор очистит Челябинск от нелегальных маршруток

Власти Челябинска вводят новое средство борьбы с незаконными маршрутчиками.

Источник: Uralpress.ru

В городе появится большой эвакуатор, способный загружать и перевозить крупные машины, вроде ПАЗиков. Сейчас такого приспособления в областном центре нет. Максимум, что могут сделать с нелегалами — снять с маршрута и увезти микроавтобус размером с «Газель».

— Эвакуатор на собственные средства купит организация, занимающаяся эвакуацией автомобилей. Из бюджета города денег потрачено не будет, — сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, новая техника выйдет на улицы уже в декабре.

В действии это будет выглядеть так: экипаж ДПС останавливает маршрутку и проверяет документы водителя. Если выясняется, что он ездит нелегально, выписывается штраф, а на место приезжает эвакуатор. Пассажиров высаживают, а автобус грузят и отвозят на штрафстоянку. И будет уже неважно какого размера транспортное средство — миниатюрная «Газель» или габаритный ПАЗ.

В мэрии понимают, что единственный эвакуатор для крупных авто проблемы с нелегальными маршрутчиками не решит. Но, по мнению чиновников, он все равно частично очистит город от их присутствия на транспортном рынке.

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