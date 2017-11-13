Новый эвакуатор очистит Челябинск от нелегальных маршруток

Источник: Uralpress.ru

В городе появится большой эвакуатор, способный загружать и перевозить крупные машины, вроде ПАЗиков. Сейчас такого приспособления в областном центре нет. Максимум, что могут сделать с нелегалами — снять с маршрута и увезти микроавтобус размером с «Газель».

— Эвакуатор на собственные средства купит организация, занимающаяся эвакуацией автомобилей. Из бюджета города денег потрачено не будет, — сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, новая техника выйдет на улицы уже в декабре.

В действии это будет выглядеть так: экипаж ДПС останавливает маршрутку и проверяет документы водителя. Если выясняется, что он ездит нелегально, выписывается штраф, а на место приезжает эвакуатор. Пассажиров высаживают, а автобус грузят и отвозят на штрафстоянку. И будет уже неважно какого размера транспортное средство — миниатюрная «Газель» или габаритный ПАЗ.