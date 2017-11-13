Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Российские ученые разработали прорывное устройство — жесткий диск, который может хранить информацию 100 тысяч лет.
Российские ученые разработали прорывное устройство — жесткий диск, который может хранить информацию 100 тысяч лет.
Супердолговечный диск создают в лаборатории при Российском
В будущем такой диск сэкономит миллионы бюджетных рублей, которые сейчас уходят на содержание архивов.
Плюс можно будет передать потомкам произведения, имеющие научную и культурную ценность, государственные бумаги
С 2015 года сотрудники РХТУ им. Менделеева работали над прототипом такого диска и недавно закончили его.
Сейчас один диск стоит немало — 10 000 рублей. «Цена обусловлена тем, что продукт производится поштучно в рамках
Ученые ожидают, что после этого цена снизится до 100 рублей за штуку.
Это должно сделать продукт конкурентоспособным, полагают в РХТУ. Кстати, основным конкурентом «вечного» диска инженеры считают микрофиши для страховых фондов. Их цены сравнимы с текущей ценой на диск.