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09:30 (мск)

Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет

Российские ученые разработали прорывное устройство — жесткий диск, который может хранить информацию 100 тысяч лет. Hi-Tech Mail.ru удалось получить фотографии первого рабочего прототипа диска (его только-только закончили) и цены.

Супердолговечный диск создают в лаборатории при Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева. Секрет долговечности носителя — в кварцевом стекле, из которого сделан диск. Стекло не подвергается воздействию внешних сред (вода, радиация, огонь и т. д.).

В будущем такой диск сэкономит миллионы бюджетных рублей, которые сейчас уходят на содержание архивов.

Плюс можно будет передать потомкам произведения, имеющие научную и культурную ценность, государственные бумаги и т. д. Ничего подобного наши ученые до сих пор не делали. Да и в США и в Европе такие разработки можно пересчитать по пальцам одной руки.

С 2015 года сотрудники РХТУ им. Менделеева работали над прототипом такого диска и недавно закончили его. Hi-Tech Mail.ru получил фотографии первого «вечного» диска на 25 ГБ.

Сейчас один диск стоит немало — 10 000 рублей. «Цена обусловлена тем, что продукт производится поштучно в рамках научно-исследовательских работ, — объясняет представитель лаборатории. — После проведения опытно-конструкторских работ будет разработана технология массового производства дисков из кварцевого стекла».

Ученые ожидают, что после этого цена снизится до 100 рублей за штуку.

Это должно сделать продукт конкурентоспособным, полагают в РХТУ. Кстати, основным конкурентом «вечного» диска инженеры считают микрофиши для страховых фондов. Их цены сравнимы с текущей ценой на диск.

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