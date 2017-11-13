Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет

Супердолговечный диск создают в лаборатории при Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева. Секрет долговечности носителя — в кварцевом стекле, из которого сделан диск. Стекло не подвергается воздействию внешних сред (вода, радиация, огонь и т. д. ).

В будущем такой диск сэкономит миллионы бюджетных рублей, которые сейчас уходят на содержание архивов.

Плюс можно будет передать потомкам произведения, имеющие научную и культурную ценность, государственные бумаги и т. д. Ничего подобного наши ученые до сих пор не делали. Да и в США и в Европе такие разработки можно пересчитать по пальцам одной руки.

С 2015 года сотрудники РХТУ им. Менделеева работали над прототипом такого диска и недавно закончили его. Hi-Tech Mail.ru получил фотографии первого «вечного» диска на 25 ГБ.

Сейчас один диск стоит немало — 10 000 рублей. «Цена обусловлена тем, что продукт производится поштучно в рамках научно-исследовательских работ, — объясняет представитель лаборатории. — После проведения опытно-конструкторских работ будет разработана технология массового производства дисков из кварцевого стекла».

Ученые ожидают, что после этого цена снизится до 100 рублей за штуку.