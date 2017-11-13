Каток на Кремлевской набережной заработает в начале декабря

С наступлением зимы жители Казани смогут воспользоваться услугами 19 катков, в том числе пунктами проката с 3700 парами коньков. Речь идет о стадионах с искусственным льдом «Ракета», «Трудовые резервы», катке на Кремлевской набережной, открытых катках на стадионах «Тасма», «Локомотив», «Мотор», «Казань-Арена», Центре хоккея на траве и по ул. Дубравная, базе отдыха «Солнечная». Кроме того, будут работать 8 крытых ледовых арен, где также организованы учебно-тренировочные занятия ДЮСШ Казани.

Каток на Кремлевской набережной протяженностью 1 км в третий раз начнет работу в начале декабря. Для горожан и гостей столицы Татарстана там будут работать детский городок, кафе и пункты проката. Сейчас там идут подготовительные работы по заливке льда.