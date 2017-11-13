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09:55 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

14 ноября в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в пяти районах города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 ноября). 14 ноября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 отключение запланировано в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 24−46, ул. Большая Армавирская, 83−103, 84−104, 106−124, ул. Малая Армавирская, 91−109, 70−102, ул.1-я Армавирская, 32а, ул. Беломорская, 80−102, ул. Васнецова, 4−8, ул. Джамбула, 15−31, 16−30, ул. Краснодонская, 23−33, 32−34, 84, 84а, 84б-100, 87−105, ул. Краснокамская, 1−11, 23−41, 2−20, ул. Луначарского, 20−34, 13−35, ул. Смоленская, 41−59, 40−58, ул. Турского, 1−19, 2−120, ул. Тюлячинская, 6−22, ул. Г. Успенского, 1, 1а-21, 2−22, 2 г, 2б, ул. Шатурская, 135−163, 72−114, ул.2-я Шатурская, 40−50, 31−57.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Ватутина, 14, 17, 26, 33, 39, пер. Вахитова, 10, 12, 14, ул. Братьев Петряевых, 5, 7, ул. Ново-Вахитовская, 11, 13, 14, 15, 20, ул. Тимер Юл, 16, 18, 20, ул. Яшел, 3, 4, 5, 6, 7.

С 8.30 до 17.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. Вагонная, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

С 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители поселка Кукушкино Приволжского района по улицам: Загородная, Озерная, Оранжерейная, Парниковая, Поперечно-Прогонная, Проселочная, Теньковская, Услонская. В это же время отключение запланировано в поселке Мирный по улицам: 4-я, 7-я, 8-я Давликеевская, 2-я Приовражная.

С 9.00 до 18.00 света не будет в ряде домов поселка Карьер Советского района по улицам: Агрызская, Карьерная, Переселенческая, Песочная, Фигурная, Ягодная, 6д, 8а-8л, 10а, 14а, 16а.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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