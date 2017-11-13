Караев: мы все должны вынести урок из трагического случая в Печах

Среди призывников внутренние войска МВД Беларуси имеют хорошую репутацию и удачно выделяются на фоне неоднозначного восприятия Вооруженных сил. Специальные форумы и группы в социальных сетях пестрят личными рекомендациями ребят, отслуживших в подразделениях внутренних войск, а те, кому только предстоит срочная служба, ждут советов, что нужно сделать, чтобы попасть именно сюда.

Корреспондент Sputnik побеседовала с заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками генерал-майором Юрием Караевым и выяснила, чем привлекает призывников служба во внутренних войсках, кто виноват в возникновении неуставных взаимоотношений и является ли армия на сегодняшний день «школой жизни».

Служить нужно.

Периодически возникают разговоры о том, что срочная служба изжила себя, и нужно переводить армию на контрактную форму, а молодые люди пытаются понять, что они получат взамен, отдав «долг» Родине. Юрий Караев уверен, что служить нужно, и что каждый призывник должен это понимать.

«Мы должны ставить вопрос не о том, что служба дает призывнику, а что она дает государству. Человек пользуется его благами, защитой и безопасностью, и теперь наступила его очередь “постоять в этом дозоре”. И воспринимать службу потребительски не совсем честно и правильно по отношению к государству и обществу. Я должен, я обязан — вот, что молодой человек должен понимать», — отметил он.

Однако, по его словам, и служба многое даст призывнику. «Я не знаю, где есть еще такая школа социума, как армия. Терпение и тяжесть взаимодействия в одном коллективе в ограниченном пространстве — это и есть школа жизни. Ты научишься взаимодействовать с другими людьми. Где-то отодвигать на второй план свое “я ” и свое “хочу”, уступать, не конфликтовать, находить компромиссы. Ты узнаешь много людских психотипов, научишься с ними сосуществовать. Ты найдешь много друзей, и это в будущем сослужит неоценимую службу», — рассказал Юрий Хаджимуратович.

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Кроме того, солдаты проходят отличную физическую закалку, получают полезные для дальнейшей жизни знания и умения. «Мне могут возразить, что во внутренних войсках можно научиться стать охранником колонии или милиционером. Да, можно. И это тоже профессия. От наших войск сама по себе служебная профориентация происходит такая, что когда я подхожу к контрактнику, который уже на посту, он признается, что проходил срочную службу в рядах внутренних войск, и ему понравилось. Также очень много специальностей можно получить и в Вооруженных силах», — подчеркнул командующий внутренними войсками.

Секрет хорошей репутации

В свете печальных событий в Печах Вооруженные силы сейчас многим призывникам видятся чуть ли не воплощением фильмов ужасов. Ребята побаиваются срочной службы, общаются с отслужившими друзьями и внимательно изучают отзывы в интернете о разных воинских частях. Если судить по информации со специализированных форумов, сегодня популярностью пользуются внутренние войска. Юрий Караев убежден, что в этом есть свои причины.

Одна из них — хорошая организация службы. Собеседник Sputnik отметил: «Укомплектованность внутренних войск офицерским составом несколько выше, это значит, что у каждого взвода есть “отец”: командир взвода, командир роты. И это дает возможность заниматься каждым человеком. Кроме того, люди больше заняты на боевой службе, и то, что подразделения укомплектованы, позволяет организовать службу близкую к идеальной по распорядку дня, по распределению задач, по занятости и по режиму отдыха».

«Поскольку внутренние войска выполняют боевые задачи в мирное время, мы, естественно, стараемся отбирать хороших призывников. Это парни с хорошим здоровьем и жизненной историей», — это также, по словам Караева, привлекает молодых людей во внутренние войска.

Офицеры — выпускники факультета внутренних войск — сумели обеспечить твердый уставной порядок в подразделениях. Информация об этом распространяется с помощью «сарафанного радио». «Родители узнают, видят, что гарантированно никаких резких отклонений от нормы дисциплины во внутренних войсках нет, что можно достойно отслужить», — подметил Караев.

Призывники также чутко прислушиваются к хорошим рекомендациям знакомых. Командующий внутренними войсками рассказал о случае, произошедшем в одном из военкоматов: «Недавно офицер, который отбирал будущих солдат в военкомате, спросил у призывника: «Почему ты хочешь во внутренние войска?» Тот ответил: «Старший товарищ на заводе, мой напарник, сказал, что в 2003 году служил в такой-то воинской части, посоветовал идти туда, ручался, что служить будет тяжело, но комфортно».

Портрет призывника

Конкурс во многие подразделения внутренних войск выше, чем в некоторые высшие учебные заведения. Например, в последний призыв в одном из региональных военкоматов было 36 желающих попасть в 3-ю отдельную бригаду спецназа внутренних войск, а вакантных мест — всего 5. Командующий внутренними войсками считает, что требования к кандидатам вполне реальные. В/ч 3214\: прожить жизнь спецназовца за один день.

«У нас не спецслужба, а обычная срочная служба, конечно же, со своими требованиями. Это войска МВД, и основная черта характера призывника — законопослушность. Мы смотрим, нет ли в семье судимых, в каких условиях призывник рос, воспитывался. Но и мы идеальных призывников не отберем. Это ребята из нашего общества, и они жили среди таких же обычных ребят. И все нарушения в школе, в ПТУ, в техникуме были рядом с ними. И то, что они не участвовали ни в каких “полицейских историях”, — уже самая серьезная характеризующая их черта. Конечно же, практически любой молодой парень где-то мелко хулиганил и в драках участвовал. Но у нас нет таких районов, городов, где он просто был бы домашним мальчиком и пришел к нам», — рассказал Юрий Хаджимуратович.

Караев уверен, что сейчас в подразделениях внутренних войск создаются такие условия службы, в которых хорошие качества призывника разовьются, а негативные будут нейтрализованы: «Он будет крутиться по распорядку дня, с сержантами, с мгновенной системой воздействия дисциплинарных наказаний и поощрений. Когда бесконтрольности не будет, он быстро станет нашим человеком. Поэтому особые качества не нужны. Обычные ребята придут на обычную срочную службу и будут вести себя так, как им тут предложат».

Кнут и пряник для солдата

По словам Юрия Караева, чтобы улучшить дисциплину в роте, солдата иногда нужно наказать или поощрить, в зависимости от того, что он сделал.

«Человечеством движет страх и личная заинтересованность, сказал кто-то из великих умов. И это совершенно точно. Людей, которые живут только на идеях, на энтузиазме, наверное, очень мало. И это правильно. Должно быть постоянное стимулирование. Человеку каждый раз предлагают: ты делаешь то, что тебе предписано, и ты за это получаешь вот это и вот то. И он выбирает, на что готов и к чему не готов, и делает так, как положено», — подчеркнул он.

Караев отметил, что не все военнослужащие негативно воспринимают необходимость жить по правилам. Он знает многих людей, которым в армии или во внутренних войсках нравилось то, что ни о чем не нужно думать: «Скомандовали: “Подъем!” — ты встал, скомандовали: “На обед, шагом марш!” — ты пошел, сказали: “Отбой!” — ты с удовольствием выполняешь. Это идеальный солдат. С одной стороны, ведомый, проявляющий меньше инициативы, с другой — исполнительный, все четко выполняющий. На таких людях держится служба».

Чтобы немного облегчить новобранцам период адаптации, командующий внутренними войсками лично посещает каждый учебный сбор на курсе молодого бойца и делится с ними своим личным опытом: «Первое — нужно научиться терпеть. Очень тяжело после гражданской жизни научиться выполнять требования какого-то другого человека, делать то, что тебе в данную минуту не нравится и не хочется. Поэтому надо ломать свои привычки, старый режим, и это, конечно же, раздражает. Второе — нужно привыкнуть к тому, что вокруг тебя постоянно много чужих людей. Личного пространства и времени очень мало. В казарме, в расположении роты рядом с тобой люди с разными характерами, из разных местностей, все делают одно и то же. Вот это все тоже нужно научиться терпеть. И это тоже нелегко. Плюс ко всему, нужно стараться делать все быстро, в срок».

Солдат адаптируется к условиям службы и в них свободно существует, оставаясь индивидуальностью, только тогда, когда он научился терпеть и привык к новому укладу жизни, подчиненному распорядку дня.

Природа дедовщины

Неуставные взаимоотношения — это угроза для любой казармы, любой срочной службы, где бы она ни была. Юрий Хаджимуратович считает, что там, где есть какой-либо дефицит свободного времени, мобильного трафика, сладостей или каких-то других бытовых вещей, всегда между людьми может возникнуть попытка делить все не по справедливости, а по праву сильного, если это никто не контролирует.

«Есть офицер, который обязан знать свой личный состав. Командир взвода должен знать совсем немного людей — от 20 до 30 человек. К тому же у него есть среди подчиненных сержантский состав. Основная причина возникновения неуставных взаимоотношений, если касаться их допуска со стороны начальников, — это неумение подобрать тех своих помощников среди солдат срочной службы, кто будет обеспечивать поддержку твоей политики, твердый уставной порядок, когда ты ушел из казармы. Не секрет, что лидерами в казарме становятся те солдаты и сержанты, которые лучше всех выполняют поставленные задачи. Поэтому они и стали авторитетом. Они вызывают доверие у офицеров, и те им как бы перепоручают вместо себя руководить подразделением. И вот когда ему это позволяется бесконтрольно и безнаказанно, это перерастает в нарушения правил уставных отношений», — отметил он.

Караев высказал мнение, что причина недавних трагических случаев дедовщины в том, что именно командиры различных степеней не обеспечили личную примерность и контроль.

Борьба с неуставными отношениями

По словам командующего, основным принципом и методом борьбы с неуставными взаимоотношениями является правда: «Командиры должны иметь смелость признать, что это произошло. Конечно же, они знают, что за это будет воздействие со стороны старшего начальника — вот здесь и рождается страх доклада. Когда, например, один солдат над другим издевался, и это вылилось в крайние формы — в побои, в синяки, переломы челюсти, а об этом узнал командир роты, не решился доложить командиру части, взял все на себя и, боясь ответственности, как-то решил все между фигурантами этого дела. Огромная опасность в том, что другие солдаты, которые стали этому свидетелями, видя, что никто не сел в тюрьму и не была дана соответствующая правовая оценка, через некоторое время могут повторить то же самое, только в более скрытых формах».

Юрий Хаджимуратович рассказал о случае дедовщины в одной из бригад: «Мы получили оперативную информацию на уровне устного рассказа, что три старослужащих и сержант вымогают, бьют и обижают. Но личный состав об этом говорить не будет, боятся. На построении бригады этих четверых вывели и демонстративно изолировали от остальных. И тогда солдаты заговорили, и наговорили им от 4 до 6 лет. На камеру был заснят процесс оглашения приговора и истерика мам тех, кого осудили. Они были возмущены офицерами, которые все это допустили, и кричали в зале суда обвинения офицерам: “Это вы посадили наших сыновей!”. И это было совершенно справедливо. Бездействие офицеров довело до того, что старослужащие обижали молодых, а потом были осуждены, потому что вмешался начальник, командующий. Само командование бригады не сумело это предотвратить. Но не только на страхе, что кого-то посадили, мы держимся».

Во внутренних войсках активно работает система общения с родителями. Когда они приезжают на КПП, ответственный от руководящего состава части идет туда и выборочно беседует с ними. Командиры постоянно отслеживают денежные переводы: у кого карточка — кто и как ею пользуется. Командующий внутренними войсками разрешил иметь кнопочные телефоны для того, чтобы солдаты могли, когда есть возможность, позвонить родителям, друзьям и девушке.

«Профилактика неуставных отношений состоит и в том, что мы постоянно проверяем денежные ведомости: кто что получил, за что расписался. Мы проверяем, нет ли поборов на какие-то выдуманные нужды подразделения: туалетная бумага, текущие краны и т. д. — это все должны обеспечить в квартирно-эксплуатационной службе. Солдат, которого мы сюда призвали на 24 часа в сутки на 1,5 года, тратиться на свое содержание не должен», — отметил он.

Кроме того, во внутренних войсках функционирует служба психологов. К ним может попасть каждый желающий. «Психолог разговорит парня и узнает, что у него не так. То ли над ним правда издеваются, то ли он сам не может подстроиться под наш ритм, и его что-то гнетет», — пояснил Юрий Хаджимуратович.

Система видеонаблюдения, которую во внутренних войсках начали внедрять около 10 лет назад, эффективна. Но, по словам Караева, с небольшой оговоркой: «Сама камера никого не напугает. Из нее молния или гром в ответ на нарушение дисциплины или правил уставных взаимоотношений не вылетит и не покарает нерадивого. Это должен сделать тот, кто в нее смотрит, он должен проявить собранность, решимость и непреклонность, чтобы одернуть тех, кто службу по уставу не несет и ведет себя не должным образом».

Он рассказал, что были случаи, когда на камеру специально пытались что-то продемонстрировать, чтобы командование это увидело: «Но мы тоже опытные военнослужащие и прекрасно понимаем, как это и с каким делалось умыслом. Тогда проверили места, где камер нет: сушилку, умывальную комнату, дальние углы казармы. И таким образом пресекли некоторые нарушения уставного порядка».

Но самый важный фактор в борьбе с дедовщиной, по мнению Юрия Хаджимуратовича, — желание командира: «Если он каждый день помнит, что является опасным фактором, и что это есть в скрытой форме всегда, если он готов защитить слабого, молодого, новичка — это и есть самое главное. Только его желание».

О случае в Печах

Когда в подразделениях происходит сбой системы по борьбе с неуставными взаимоотношениями, это часто приводит к необратимым последствиям, а иногда и к траг О случае в Печах едиям. Таким печальным примером стала гибель солдата в школе 72-го ОУЦ в Печах. Командующий внутренними войсками отметил, что солдаты не должны гибнуть в мирное время, а не допустить подобные случаи — обязанность офицеров.