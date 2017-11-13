Караев: мы все должны вынести урок из трагического случая в Печах
Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками
Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками
Среди призывников внутренние войска МВД Беларуси имеют хорошую репутацию и удачно выделяются на фоне неоднозначного восприятия Вооруженных сил. Специальные форумы и группы в социальных сетях пестрят личными рекомендациями ребят, отслуживших в подразделениях внутренних войск, а те, кому только предстоит срочная служба, ждут советов, что нужно сделать, чтобы попасть именно сюда.
Корреспондент Sputnik побеседовала с заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками
Служить нужно.
Периодически возникают разговоры о том, что срочная служба изжила себя, и нужно переводить армию на контрактную форму, а молодые люди пытаются понять, что они получат взамен, отдав «долг» Родине. Юрий Караев уверен, что служить нужно, и что каждый призывник должен это понимать.
«Мы должны ставить вопрос не о том, что служба дает призывнику, а что она дает государству. Человек пользуется его благами, защитой и безопасностью, и теперь наступила его очередь “постоять в этом дозоре”. И воспринимать службу потребительски не совсем честно и правильно по отношению к государству и обществу. Я должен, я обязан — вот, что молодой человек должен понимать», — отметил он.
Однако, по его словам, и служба многое даст призывнику. «Я не знаю, где есть еще такая школа социума, как армия. Терпение и тяжесть взаимодействия в одном коллективе в ограниченном пространстве — это и есть школа жизни. Ты научишься взаимодействовать с другими людьми.
Кроме того, солдаты проходят отличную физическую закалку, получают полезные для дальнейшей жизни знания и умения. «Мне могут возразить, что во внутренних войсках можно научиться стать охранником колонии или милиционером. Да, можно. И это тоже профессия. От наших войск сама по себе служебная профориентация происходит такая, что когда я подхожу к контрактнику, который уже на посту, он признается, что проходил срочную службу в рядах внутренних войск, и ему понравилось. Также очень много специальностей можно получить и в Вооруженных силах», — подчеркнул командующий внутренними войсками.
Секрет хорошей репутации
В свете печальных событий в Печах Вооруженные силы сейчас многим призывникам видятся чуть ли не воплощением фильмов ужасов. Ребята побаиваются срочной службы, общаются с отслужившими друзьями и внимательно изучают отзывы в интернете о разных воинских частях. Если судить по информации со специализированных форумов, сегодня популярностью пользуются внутренние войска. Юрий Караев убежден, что в этом есть свои причины.
Одна из них — хорошая организация службы. Собеседник Sputnik отметил: «Укомплектованность внутренних войск офицерским составом несколько выше, это значит, что у каждого взвода есть “отец”: командир взвода, командир роты. И это дает возможность заниматься каждым человеком. Кроме того, люди больше заняты на боевой службе, и то, что подразделения укомплектованы, позволяет организовать службу близкую к идеальной по распорядку дня, по распределению задач, по занятости и по режиму отдыха».
«Поскольку внутренние войска выполняют боевые задачи в мирное время, мы, естественно, стараемся отбирать хороших призывников. Это парни с хорошим здоровьем и жизненной историей», — это также, по словам Караева, привлекает молодых людей во внутренние войска.
Офицеры — выпускники факультета внутренних войск — сумели обеспечить твердый уставной порядок в подразделениях. Информация об этом распространяется с помощью «сарафанного радио». «Родители узнают, видят, что гарантированно никаких резких отклонений от нормы дисциплины во внутренних войсках нет, что можно достойно отслужить», — подметил Караев.
Призывники также чутко прислушиваются к хорошим рекомендациям знакомых. Командующий внутренними войсками рассказал о случае, произошедшем в одном из военкоматов: «Недавно офицер, который отбирал будущих солдат в военкомате, спросил у призывника: «Почему ты хочешь во внутренние войска?» Тот ответил: «Старший товарищ на заводе, мой напарник, сказал, что в 2003 году служил в
Портрет призывника
Конкурс во многие подразделения внутренних войск выше, чем в некоторые высшие учебные заведения. Например, в последний призыв в одном из региональных военкоматов было 36 желающих попасть в 3-ю отдельную бригаду спецназа внутренних войск, а вакантных мест — всего 5. Командующий внутренними войсками считает, что требования к кандидатам вполне реальные. В/ч 3214\: прожить жизнь спецназовца за один день.
«У нас не спецслужба, а обычная срочная служба, конечно же, со своими требованиями. Это войска МВД, и основная черта характера призывника — законопослушность. Мы смотрим, нет ли в семье судимых, в каких условиях призывник рос, воспитывался. Но и мы идеальных призывников не отберем. Это ребята из нашего общества, и они жили среди таких же обычных ребят. И все нарушения в школе, в ПТУ, в техникуме были рядом с ними. И то, что они не участвовали ни в каких “полицейских историях”, — уже самая серьезная характеризующая их черта. Конечно же, практически любой молодой парень
Караев уверен, что сейчас в подразделениях внутренних войск создаются такие условия службы, в которых хорошие качества призывника разовьются, а негативные будут нейтрализованы: «Он будет крутиться по распорядку дня, с сержантами, с мгновенной системой воздействия дисциплинарных наказаний и поощрений. Когда бесконтрольности не будет, он быстро станет нашим человеком. Поэтому особые качества не нужны. Обычные ребята придут на обычную срочную службу и будут вести себя так, как им тут предложат».
Кнут и пряник для солдата
По словам Юрия Караева, чтобы улучшить дисциплину в роте, солдата иногда нужно наказать или поощрить, в зависимости от того, что он сделал.
«Человечеством движет страх и личная заинтересованность, сказал
Караев отметил, что не все военнослужащие негативно воспринимают необходимость жить по правилам. Он знает многих людей, которым в армии или во внутренних войсках нравилось то, что ни о чем не нужно думать: «Скомандовали: “Подъем!” — ты встал, скомандовали: “На обед, шагом марш!” — ты пошел, сказали: “Отбой!” — ты с удовольствием выполняешь. Это идеальный солдат. С одной стороны, ведомый, проявляющий меньше инициативы, с другой — исполнительный, все четко выполняющий. На таких людях держится служба».
Чтобы немного облегчить новобранцам период адаптации, командующий внутренними войсками лично посещает каждый учебный сбор на курсе молодого бойца и делится с ними своим личным опытом: «Первое — нужно научиться терпеть. Очень тяжело после гражданской жизни научиться выполнять требования
Солдат адаптируется к условиям службы и в них свободно существует, оставаясь индивидуальностью, только тогда, когда он научился терпеть и привык к новому укладу жизни, подчиненному распорядку дня.
Природа дедовщины
Неуставные взаимоотношения — это угроза для любой казармы, любой срочной службы, где бы она ни была. Юрий Хаджимуратович считает, что там, где есть
«Есть офицер, который обязан знать свой личный состав. Командир взвода должен знать совсем немного людей — от 20 до 30 человек. К тому же у него есть среди подчиненных сержантский состав. Основная причина возникновения неуставных взаимоотношений, если касаться их допуска со стороны начальников, — это неумение подобрать тех своих помощников среди солдат срочной службы, кто будет обеспечивать поддержку твоей политики, твердый уставной порядок, когда ты ушел из казармы. Не секрет, что лидерами в казарме становятся те солдаты и сержанты, которые лучше всех выполняют поставленные задачи. Поэтому они и стали авторитетом. Они вызывают доверие у офицеров, и те им как бы перепоручают вместо себя руководить подразделением. И вот когда ему это позволяется бесконтрольно и безнаказанно, это перерастает в нарушения правил уставных отношений», — отметил он.
Караев высказал мнение, что причина недавних трагических случаев дедовщины в том, что именно командиры различных степеней не обеспечили личную примерность и контроль.
Борьба с неуставными отношениями
По словам командующего, основным принципом и методом борьбы с неуставными взаимоотношениями является правда: «Командиры должны иметь смелость признать, что это произошло. Конечно же, они знают, что за это будет воздействие со стороны старшего начальника — вот здесь и рождается страх доклада. Когда, например, один солдат над другим издевался, и это вылилось в крайние формы — в побои, в синяки, переломы челюсти, а об этом узнал командир роты, не решился доложить командиру части, взял все на себя и, боясь ответственности,
Юрий Хаджимуратович рассказал о случае дедовщины в одной из бригад: «Мы получили оперативную информацию на уровне устного рассказа, что три старослужащих и сержант вымогают, бьют и обижают. Но личный состав об этом говорить не будет, боятся. На построении бригады этих четверых вывели и демонстративно изолировали от остальных. И тогда солдаты заговорили, и наговорили им от 4 до 6 лет. На камеру был заснят процесс оглашения приговора и истерика мам тех, кого осудили. Они были возмущены офицерами, которые все это допустили, и кричали в зале суда обвинения офицерам: “Это вы посадили наших сыновей!”. И это было совершенно справедливо. Бездействие офицеров довело до того, что старослужащие обижали молодых, а потом были осуждены, потому что вмешался начальник, командующий. Само командование бригады не сумело это предотвратить. Но не только на страхе, что
Во внутренних войсках активно работает система общения с родителями. Когда они приезжают на КПП, ответственный от руководящего состава части идет туда и выборочно беседует с ними. Командиры постоянно отслеживают денежные переводы: у кого карточка — кто и как ею пользуется. Командующий внутренними войсками разрешил иметь кнопочные телефоны для того, чтобы солдаты могли, когда есть возможность, позвонить родителям, друзьям и девушке.
«Профилактика неуставных отношений состоит и в том, что мы постоянно проверяем денежные ведомости: кто что получил, за что расписался. Мы проверяем, нет ли поборов на
Кроме того, во внутренних войсках функционирует служба психологов. К ним может попасть каждый желающий. «Психолог разговорит парня и узнает, что у него не так. То ли над ним правда издеваются, то ли он сам не может подстроиться под наш ритм, и его
Система видеонаблюдения, которую во внутренних войсках начали внедрять около 10 лет назад, эффективна. Но, по словам Караева, с небольшой оговоркой: «Сама камера никого не напугает. Из нее молния или гром в ответ на нарушение дисциплины или правил уставных взаимоотношений не вылетит и не покарает нерадивого. Это должен сделать тот, кто в нее смотрит, он должен проявить собранность, решимость и непреклонность, чтобы одернуть тех, кто службу по уставу не несет и ведет себя не должным образом».
Он рассказал, что были случаи, когда на камеру специально пытались
Но самый важный фактор в борьбе с дедовщиной, по мнению Юрия Хаджимуратовича, — желание командира: «Если он каждый день помнит, что является опасным фактором, и что это есть в скрытой форме всегда, если он готов защитить слабого, молодого, новичка — это и есть самое главное. Только его желание».
О случае в Печах
Когда в подразделениях происходит сбой системы по борьбе с неуставными взаимоотношениями, это часто приводит к необратимым последствиям, а иногда и к траг О случае в Печах едиям. Таким печальным примером стала гибель солдата в школе 72-го ОУЦ в Печах. Командующий внутренними войсками отметил, что солдаты не должны гибнуть в мирное время, а не допустить подобные случаи — обязанность офицеров.
«Случай в Печах очень нехороший. И мы все должны вынести из этого урок, не допустить такого впредь нигде: ни в Вооруженных силах, ни во внутренних, ни в пограничных войсках. Это наша святая обязанность. Войны, слава богу, нет,