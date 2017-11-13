Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие парня
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
13Густой смог окутал Дели
09:52 (мск), источник: Sputnik.by

Караев: мы все должны вынести урок из трагического случая в Печах

Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев рассказал о том, почему служить в армии нужно, как эффективно бороться с дедовщиной и чему научил военнослужащих случай гибели солдата в Печах.

Среди призывников внутренние войска МВД Беларуси имеют хорошую репутацию и удачно выделяются на фоне неоднозначного восприятия Вооруженных сил. Специальные форумы и группы в социальных сетях пестрят личными рекомендациями ребят, отслуживших в подразделениях внутренних войск, а те, кому только предстоит срочная служба, ждут советов, что нужно сделать, чтобы попасть именно сюда.

Корреспондент Sputnik побеседовала с заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками генерал-майором Юрием Караевым и выяснила, чем привлекает призывников служба во внутренних войсках, кто виноват в возникновении неуставных взаимоотношений и является ли армия на сегодняшний день «школой жизни».

Служить нужно.

Периодически возникают разговоры о том, что срочная служба изжила себя, и нужно переводить армию на контрактную форму, а молодые люди пытаются понять, что они получат взамен, отдав «долг» Родине. Юрий Караев уверен, что служить нужно, и что каждый призывник должен это понимать.

«Мы должны ставить вопрос не о том, что служба дает призывнику, а что она дает государству. Человек пользуется его благами, защитой и безопасностью, и теперь наступила его очередь “постоять в этом дозоре”. И воспринимать службу потребительски не совсем честно и правильно по отношению к государству и обществу. Я должен, я обязан — вот, что молодой человек должен понимать», — отметил он.

Однако, по его словам, и служба многое даст призывнику. «Я не знаю, где есть еще такая школа социума, как армия. Терпение и тяжесть взаимодействия в одном коллективе в ограниченном пространстве — это и есть школа жизни. Ты научишься взаимодействовать с другими людьми. Где-то отодвигать на второй план свое “я ” и свое “хочу”, уступать, не конфликтовать, находить компромиссы. Ты узнаешь много людских психотипов, научишься с ними сосуществовать. Ты найдешь много друзей, и это в будущем сослужит неоценимую службу», — рассказал Юрий Хаджимуратович.

Читайте также
Эксперт о деле Коржича: таких задержаний в армии еще не было

Кроме того, солдаты проходят отличную физическую закалку, получают полезные для дальнейшей жизни знания и умения. «Мне могут возразить, что во внутренних войсках можно научиться стать охранником колонии или милиционером. Да, можно. И это тоже профессия. От наших войск сама по себе служебная профориентация происходит такая, что когда я подхожу к контрактнику, который уже на посту, он признается, что проходил срочную службу в рядах внутренних войск, и ему понравилось. Также очень много специальностей можно получить и в Вооруженных силах», — подчеркнул командующий внутренними войсками.

Секрет хорошей репутации

В свете печальных событий в Печах Вооруженные силы сейчас многим призывникам видятся чуть ли не воплощением фильмов ужасов. Ребята побаиваются срочной службы, общаются с отслужившими друзьями и внимательно изучают отзывы в интернете о разных воинских частях. Если судить по информации со специализированных форумов, сегодня популярностью пользуются внутренние войска. Юрий Караев убежден, что в этом есть свои причины.

Одна из них — хорошая организация службы. Собеседник Sputnik отметил: «Укомплектованность внутренних войск офицерским составом несколько выше, это значит, что у каждого взвода есть “отец”: командир взвода, командир роты. И это дает возможность заниматься каждым человеком. Кроме того, люди больше заняты на боевой службе, и то, что подразделения укомплектованы, позволяет организовать службу близкую к идеальной по распорядку дня, по распределению задач, по занятости и по режиму отдыха».

«Поскольку внутренние войска выполняют боевые задачи в мирное время, мы, естественно, стараемся отбирать хороших призывников. Это парни с хорошим здоровьем и жизненной историей», — это также, по словам Караева, привлекает молодых людей во внутренние войска.

Офицеры — выпускники факультета внутренних войск — сумели обеспечить твердый уставной порядок в подразделениях. Информация об этом распространяется с помощью «сарафанного радио». «Родители узнают, видят, что гарантированно никаких резких отклонений от нормы дисциплины во внутренних войсках нет, что можно достойно отслужить», — подметил Караев.

Призывники также чутко прислушиваются к хорошим рекомендациям знакомых. Командующий внутренними войсками рассказал о случае, произошедшем в одном из военкоматов: «Недавно офицер, который отбирал будущих солдат в военкомате, спросил у призывника: «Почему ты хочешь во внутренние войска?» Тот ответил: «Старший товарищ на заводе, мой напарник, сказал, что в 2003 году служил в такой-то воинской части, посоветовал идти туда, ручался, что служить будет тяжело, но комфортно».

Портрет призывника

Конкурс во многие подразделения внутренних войск выше, чем в некоторые высшие учебные заведения. Например, в последний призыв в одном из региональных военкоматов было 36 желающих попасть в 3-ю отдельную бригаду спецназа внутренних войск, а вакантных мест — всего 5. Командующий внутренними войсками считает, что требования к кандидатам вполне реальные. В/ч 3214\: прожить жизнь спецназовца за один день.

«У нас не спецслужба, а обычная срочная служба, конечно же, со своими требованиями. Это войска МВД, и основная черта характера призывника — законопослушность. Мы смотрим, нет ли в семье судимых, в каких условиях призывник рос, воспитывался. Но и мы идеальных призывников не отберем. Это ребята из нашего общества, и они жили среди таких же обычных ребят. И все нарушения в школе, в ПТУ, в техникуме были рядом с ними. И то, что они не участвовали ни в каких “полицейских историях”, — уже самая серьезная характеризующая их черта. Конечно же, практически любой молодой парень где-то мелко хулиганил и в драках участвовал. Но у нас нет таких районов, городов, где он просто был бы домашним мальчиком и пришел к нам», — рассказал Юрий Хаджимуратович.

Караев уверен, что сейчас в подразделениях внутренних войск создаются такие условия службы, в которых хорошие качества призывника разовьются, а негативные будут нейтрализованы: «Он будет крутиться по распорядку дня, с сержантами, с мгновенной системой воздействия дисциплинарных наказаний и поощрений. Когда бесконтрольности не будет, он быстро станет нашим человеком. Поэтому особые качества не нужны. Обычные ребята придут на обычную срочную службу и будут вести себя так, как им тут предложат».

Кнут и пряник для солдата

По словам Юрия Караева, чтобы улучшить дисциплину в роте, солдата иногда нужно наказать или поощрить, в зависимости от того, что он сделал.

«Человечеством движет страх и личная заинтересованность, сказал кто-то из великих умов. И это совершенно точно. Людей, которые живут только на идеях, на энтузиазме, наверное, очень мало. И это правильно. Должно быть постоянное стимулирование. Человеку каждый раз предлагают: ты делаешь то, что тебе предписано, и ты за это получаешь вот это и вот то. И он выбирает, на что готов и к чему не готов, и делает так, как положено», — подчеркнул он.

Караев отметил, что не все военнослужащие негативно воспринимают необходимость жить по правилам. Он знает многих людей, которым в армии или во внутренних войсках нравилось то, что ни о чем не нужно думать: «Скомандовали: “Подъем!” — ты встал, скомандовали: “На обед, шагом марш!” — ты пошел, сказали: “Отбой!” — ты с удовольствием выполняешь. Это идеальный солдат. С одной стороны, ведомый, проявляющий меньше инициативы, с другой — исполнительный, все четко выполняющий. На таких людях держится служба».

Чтобы немного облегчить новобранцам период адаптации, командующий внутренними войсками лично посещает каждый учебный сбор на курсе молодого бойца и делится с ними своим личным опытом: «Первое — нужно научиться терпеть. Очень тяжело после гражданской жизни научиться выполнять требования какого-то другого человека, делать то, что тебе в данную минуту не нравится и не хочется. Поэтому надо ломать свои привычки, старый режим, и это, конечно же, раздражает. Второе — нужно привыкнуть к тому, что вокруг тебя постоянно много чужих людей. Личного пространства и времени очень мало. В казарме, в расположении роты рядом с тобой люди с разными характерами, из разных местностей, все делают одно и то же. Вот это все тоже нужно научиться терпеть. И это тоже нелегко. Плюс ко всему, нужно стараться делать все быстро, в срок».

Солдат адаптируется к условиям службы и в них свободно существует, оставаясь индивидуальностью, только тогда, когда он научился терпеть и привык к новому укладу жизни, подчиненному распорядку дня.

Природа дедовщины

Неуставные взаимоотношения — это угроза для любой казармы, любой срочной службы, где бы она ни была. Юрий Хаджимуратович считает, что там, где есть какой-либо дефицит свободного времени, мобильного трафика, сладостей или каких-то других бытовых вещей, всегда между людьми может возникнуть попытка делить все не по справедливости, а по праву сильного, если это никто не контролирует.

«Есть офицер, который обязан знать свой личный состав. Командир взвода должен знать совсем немного людей — от 20 до 30 человек. К тому же у него есть среди подчиненных сержантский состав. Основная причина возникновения неуставных взаимоотношений, если касаться их допуска со стороны начальников, — это неумение подобрать тех своих помощников среди солдат срочной службы, кто будет обеспечивать поддержку твоей политики, твердый уставной порядок, когда ты ушел из казармы. Не секрет, что лидерами в казарме становятся те солдаты и сержанты, которые лучше всех выполняют поставленные задачи. Поэтому они и стали авторитетом. Они вызывают доверие у офицеров, и те им как бы перепоручают вместо себя руководить подразделением. И вот когда ему это позволяется бесконтрольно и безнаказанно, это перерастает в нарушения правил уставных отношений», — отметил он.

Караев высказал мнение, что причина недавних трагических случаев дедовщины в том, что именно командиры различных степеней не обеспечили личную примерность и контроль.

Борьба с неуставными отношениями

По словам командующего, основным принципом и методом борьбы с неуставными взаимоотношениями является правда: «Командиры должны иметь смелость признать, что это произошло. Конечно же, они знают, что за это будет воздействие со стороны старшего начальника — вот здесь и рождается страх доклада. Когда, например, один солдат над другим издевался, и это вылилось в крайние формы — в побои, в синяки, переломы челюсти, а об этом узнал командир роты, не решился доложить командиру части, взял все на себя и, боясь ответственности, как-то решил все между фигурантами этого дела. Огромная опасность в том, что другие солдаты, которые стали этому свидетелями, видя, что никто не сел в тюрьму и не была дана соответствующая правовая оценка, через некоторое время могут повторить то же самое, только в более скрытых формах».

Юрий Хаджимуратович рассказал о случае дедовщины в одной из бригад: «Мы получили оперативную информацию на уровне устного рассказа, что три старослужащих и сержант вымогают, бьют и обижают. Но личный состав об этом говорить не будет, боятся. На построении бригады этих четверых вывели и демонстративно изолировали от остальных. И тогда солдаты заговорили, и наговорили им от 4 до 6 лет. На камеру был заснят процесс оглашения приговора и истерика мам тех, кого осудили. Они были возмущены офицерами, которые все это допустили, и кричали в зале суда обвинения офицерам: “Это вы посадили наших сыновей!”. И это было совершенно справедливо. Бездействие офицеров довело до того, что старослужащие обижали молодых, а потом были осуждены, потому что вмешался начальник, командующий. Само командование бригады не сумело это предотвратить. Но не только на страхе, что кого-то посадили, мы держимся».

Во внутренних войсках активно работает система общения с родителями. Когда они приезжают на КПП, ответственный от руководящего состава части идет туда и выборочно беседует с ними. Командиры постоянно отслеживают денежные переводы: у кого карточка — кто и как ею пользуется. Командующий внутренними войсками разрешил иметь кнопочные телефоны для того, чтобы солдаты могли, когда есть возможность, позвонить родителям, друзьям и девушке.

«Профилактика неуставных отношений состоит и в том, что мы постоянно проверяем денежные ведомости: кто что получил, за что расписался. Мы проверяем, нет ли поборов на какие-то выдуманные нужды подразделения: туалетная бумага, текущие краны и т. д. — это все должны обеспечить в квартирно-эксплуатационной службе. Солдат, которого мы сюда призвали на 24 часа в сутки на 1,5 года, тратиться на свое содержание не должен», — отметил он.

Кроме того, во внутренних войсках функционирует служба психологов. К ним может попасть каждый желающий. «Психолог разговорит парня и узнает, что у него не так. То ли над ним правда издеваются, то ли он сам не может подстроиться под наш ритм, и его что-то гнетет», — пояснил Юрий Хаджимуратович.

Система видеонаблюдения, которую во внутренних войсках начали внедрять около 10 лет назад, эффективна. Но, по словам Караева, с небольшой оговоркой: «Сама камера никого не напугает. Из нее молния или гром в ответ на нарушение дисциплины или правил уставных взаимоотношений не вылетит и не покарает нерадивого. Это должен сделать тот, кто в нее смотрит, он должен проявить собранность, решимость и непреклонность, чтобы одернуть тех, кто службу по уставу не несет и ведет себя не должным образом».

Он рассказал, что были случаи, когда на камеру специально пытались что-то продемонстрировать, чтобы командование это увидело: «Но мы тоже опытные военнослужащие и прекрасно понимаем, как это и с каким делалось умыслом. Тогда проверили места, где камер нет: сушилку, умывальную комнату, дальние углы казармы. И таким образом пресекли некоторые нарушения уставного порядка».

Но самый важный фактор в борьбе с дедовщиной, по мнению Юрия Хаджимуратовича, — желание командира: «Если он каждый день помнит, что является опасным фактором, и что это есть в скрытой форме всегда, если он готов защитить слабого, молодого, новичка — это и есть самое главное. Только его желание».

О случае в Печах

Когда в подразделениях происходит сбой системы по борьбе с неуставными взаимоотношениями, это часто приводит к необратимым последствиям, а иногда и к траг О случае в Печах едиям. Таким печальным примером стала гибель солдата в школе 72-го ОУЦ в Печах. Командующий внутренними войсками отметил, что солдаты не должны гибнуть в мирное время, а не допустить подобные случаи — обязанность офицеров.

«Случай в Печах очень нехороший. И мы все должны вынести из этого урок, не допустить такого впредь нигде: ни в Вооруженных силах, ни во внутренних, ни в пограничных войсках. Это наша святая обязанность. Войны, слава богу, нет, каких-то сложных условий для жизни и службы нет, и общество, родители, государство вправе рассчитывать на то, что в силовых структурах порядок, что все справедливо и законно. Ведь все же обеспечены денежным довольствием, вещевым. Все полноценно три раза в день питаются. Все у нас нормально. Разрухи нет. Поэтому условия офицерам для нормального руководства военнослужащими созданы, и они обязаны такого не допускать», — подчеркнул Караев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Роналду стал отцом в четвертый раз
Медведев пригласил участников АСЕАН на ЧМ-2018 в Россию
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь