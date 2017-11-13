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11:37 (мск), источник: АиФ Иркутск

38-градусный мороз ожидается в некоторых районах Приангарья

В регион идут сильные морозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 87% 769 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Морозную погоду прогнозируют в Иркутской области в ближайшие сутки.

По сообщению Гидрометцентра, 14 ноября в северных и западных районах местами пройдет небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер подует до 4−9 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -20,-25 градусов, в пониженных формах рельефа до -27,-32 градусов. Днем потеплеет до -8,-13 градусов, в пониженных формах рельефа до -15,-20 градусов. В северных и верхнеленских районах в темное время суток будет морозно: до -25,-30 градусов, местами до -33,-38 градусов. Днем здесь воздух прогреется до -15,-20 градусов, местами до -21,-26 градусов.

Спасатели рекомендуют в часы непогоды жителям Приангарья соблюдать меры безопасности.

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