38-градусный мороз ожидается в некоторых районах Приангарья

По сообщению Гидрометцентра, 14 ноября в северных и западных районах местами пройдет небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер подует до 4−9 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -20,-25 градусов, в пониженных формах рельефа до -27,-32 градусов. Днем потеплеет до -8,-13 градусов, в пониженных формах рельефа до -15,-20 градусов. В северных и верхнеленских районах в темное время суток будет морозно: до -25,-30 градусов, местами до -33,-38 градусов. Днем здесь воздух прогреется до -15,-20 градусов, местами до -21,-26 градусов.