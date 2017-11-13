Очередной циклон придет в Хабаровский край на этой неделе

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие дни циклон принесет на территорию края снег и ветер. По предварительным прогнозам, во власти непогоды окажутся Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также почти все муниципальные районы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Во вторник и в среду, 14 и 15 ноября, атмосферный вихрь будет портить погоду в южных и центральных районах: Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Советско-Гаванском и Ванинском, а также в краевой столице и Комсомольске. Здесь ожидаются снег и мокрый снег, метель. На побережье Татарского пролива скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду.

В четверг, 16 ноября, циклон сместится на север края — в Николаевский, Ульчский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский районы. Местных жителей также ждут снегопады и метель.