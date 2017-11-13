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10:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Очередной циклон придет в Хабаровский край на этой неделе

Погода ухудшится почти на всей территории региона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 81% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие дни циклон принесет на территорию края снег и ветер. По предварительным прогнозам, во власти непогоды окажутся Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также почти все муниципальные районы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Во вторник и в среду, 14 и 15 ноября, атмосферный вихрь будет портить погоду в южных и центральных районах: Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Советско-Гаванском и Ванинском, а также в краевой столице и Комсомольске. Здесь ожидаются снег и мокрый снег, метель. На побережье Татарского пролива скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду.

В четверг, 16 ноября, циклон сместится на север края — в Николаевский, Ульчский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский районы. Местных жителей также ждут снегопады и метель.

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики. Не исключены обрывы ЛЭП, временное закрытие движения междугороднего транспорта, паромной переправы Ванино — Холмск, ограничение движения воздушных судов.

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