Очередной циклон придет в Хабаровский край на этой неделе
Погода ухудшится почти на всей территории региона.
Погода ухудшится почти на всей территории региона.
В ближайшие дни циклон принесет на территорию края снег и ветер. По предварительным прогнозам, во власти непогоды окажутся Хабаровск и
Во вторник и в среду, 14 и 15 ноября, атмосферный вихрь будет портить погоду в южных и центральных районах: Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном,
В четверг, 16 ноября, циклон сместится на север края — в Николаевский, Ульчский,
МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики. Не исключены обрывы ЛЭП, временное закрытие движения междугороднего транспорта, паромной переправы Ванино — Холмск, ограничение движения воздушных судов.