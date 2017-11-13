Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
Жена Никиты Преснякова снялась в яркой фотосессии
Кейт Миддлтон посетила Royal Festival of Remembrance в Лондоне
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
10:19 (мск), источник: Восток Медиа

Коммунальщики довели до разрухи военные гарнизоны Приморья

Прокуратура завела десять уголовных дел против армейской «управляйки».

Сотни нарушений, десять уголовных дел, огромное число проверок — именно этим закончилась деятельность компании, обслуживающей приморские гарнизоны. С начала года, когда в селе Сергеевка разразился настоящий скандал, прокуроры изучали деятельность «управляйки». Итоги оказались неутешительными, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Каждому по проценту.

За последний год по военным гарнизонам в Приморье прокатилась целая череда скандалов. Самый громкий из них, пожалуй, связан с военным городком в Сергеевке. Его жители несколько месяцев жили без воды и тепла: управляющая компания «ГУ ЖКХ» не могла (или не хотела) исправлять ситуацию. В феврале положение людей обострилось настолько, что в неё вмешались командующий 5-й армией (ныне покойный генерал Асапов) и сотрудники ФСБ. Помимо всего прочего, проверять работу военной «управляйки» начала военная прокуратура. Об итогах проверки корреспонденту газеты «Коммунар» рассказал военный прокурор уссурийского гарнизона Виталий Неумейко.

По его словам, жалоб на «ГУ ЖКХ» огромное количество. Неудовлетворительное состояние домов, мусорные завалы, разрушенные придомовые территории — это только малая часть претензий к УК. За этот год работники прокуратуры выявили 354 нарушения закона, сделанные «управляйкой». Сотрудники ведомства возбудили 25 административных и 10 уголовных дел, а также подали в суд 6 исков о понуждении к проведению ремонта. Словом, работала УК, мягко говоря, плохо.

ГУ ЖКХ, несмотря на то, что она работала на Минобороны — это коммерческая структура. Для своей работы она привлекала подрядные организации. В цепочке от МО до населения оказывалось слишком много субподрядчиков, и каждый получал свой процент от госконтракта. Бюджетные деньги расходовались, а подрядчики зачастую вообще не выполняли свои функции, так как у них не хватало ресурсов и средств. Виталий Неумейко.

А где мазут?

Помимо всего прочего, коммунальщики едва не сорвали отопительный сезон 2016 — 2017 годов. Спасло их только прямое вмешательство Минобороны.

«Когда стало понятно, что топлива на котельных не хватает, “ГУ ЖКХ” передали мазута и угля почти на 37 миллионов рублей. Впоследствии коммерческая организация обязана была вернуть топливо — но до конца марта 2017 года этого так и не произошло», — рассказал Виталий Неумейко. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре, а также командованию Восточного военного округа. В итоге всё топливо вернули. В прокуратуре подозревают, что часть ГСМ просто-напросто украли. Сейчас по этому поводу ведётся проверка.

Скандал с «ГУ ЖКХ», по большому счёту, не был чем-то исключительным. До этого обслуживанием военных гарнизонов Приморья занимались компании «Славянка» и «РЭУ». С ними также было связано огромное число скандалов. Поэтому Министерство обороны создало новую структуру, отвечающую за содержание военного жилфонда — «Центральное жилищно-коммунальное управление». Появилось оно, к слову, не без помощи главной военной прокуратуры. Виталий Неумейко отметил, что при новой организации удастся избежать чехарды с подрядчиками и субподрядчиками. Соответственно, проблем в военных городках должно стать меньше.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сенсационное открытие в борьбе с онкологией сделали учёные ДВФУ
«Кусун» станет новым брендом Хабаровского края
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь