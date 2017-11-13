Коммунальщики довели до разрухи военные гарнизоны Приморья

Сотни нарушений, десять уголовных дел, огромное число проверок — именно этим закончилась деятельность компании, обслуживающей приморские гарнизоны. С начала года, когда в селе Сергеевка разразился настоящий скандал, прокуроры изучали деятельность «управляйки». Итоги оказались неутешительными, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Каждому по проценту.

За последний год по военным гарнизонам в Приморье прокатилась целая череда скандалов. Самый громкий из них, пожалуй, связан с военным городком в Сергеевке. Его жители несколько месяцев жили без воды и тепла: управляющая компания «ГУ ЖКХ» не могла (или не хотела) исправлять ситуацию. В феврале положение людей обострилось настолько, что в неё вмешались командующий 5-й армией (ныне покойный генерал Асапов) и сотрудники ФСБ. Помимо всего прочего, проверять работу военной «управляйки» начала военная прокуратура. Об итогах проверки корреспонденту газеты «Коммунар» рассказал военный прокурор уссурийского гарнизона Виталий Неумейко.

По его словам, жалоб на «ГУ ЖКХ» огромное количество. Неудовлетворительное состояние домов, мусорные завалы, разрушенные придомовые территории — это только малая часть претензий к УК. За этот год работники прокуратуры выявили 354 нарушения закона, сделанные «управляйкой». Сотрудники ведомства возбудили 25 административных и 10 уголовных дел, а также подали в суд 6 исков о понуждении к проведению ремонта. Словом, работала УК, мягко говоря, плохо.

ГУ ЖКХ, несмотря на то, что она работала на Минобороны — это коммерческая структура. Для своей работы она привлекала подрядные организации. В цепочке от МО до населения оказывалось слишком много субподрядчиков, и каждый получал свой процент от госконтракта. Бюджетные деньги расходовались, а подрядчики зачастую вообще не выполняли свои функции, так как у них не хватало ресурсов и средств. Виталий Неумейко.

А где мазут?

Помимо всего прочего, коммунальщики едва не сорвали отопительный сезон 2016 — 2017 годов. Спасло их только прямое вмешательство Минобороны.

«Когда стало понятно, что топлива на котельных не хватает, “ГУ ЖКХ” передали мазута и угля почти на 37 миллионов рублей. Впоследствии коммерческая организация обязана была вернуть топливо — но до конца марта 2017 года этого так и не произошло», — рассказал Виталий Неумейко. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре, а также командованию Восточного военного округа. В итоге всё топливо вернули. В прокуратуре подозревают, что часть ГСМ просто-напросто украли. Сейчас по этому поводу ведётся проверка.