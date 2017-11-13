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11:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область намерена обеспечить школы тёплыми туалетами

В рамках федерального проекта «Здоровье — детям» партии «Единая Россия» участники круглого стола, который 8 ноября 2017 года провёл координатор проекта в регионе — главврач Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы, депутат Законодательного собрания Владимир Новожилов, предложено решить проблему отсутствия тёплых туалетов во многих школах. Как оказалось, тёплых туалетов нет почти в половине школ, в том числе в северных территориях.

Источник: РИА "Новости"

«Это насущная проблема. Приезжаешь в большую школу, а туалет там находится на улице, — рассказала заместитель начальника общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Светлана Гершпигель. — В 40 градусов мороза девочки в колготочках и туфельках бегут за 40−50 м по улице в холодный туалет. Вот оно — здоровье наших школьников».

Владимир Новожилов заметил, что необходимо просчитать, сколько тёплых туалетов требуется школам, сколько денег нужно для их обустройства. Участники круглого стола внесли в его резолюцию предложение рассмотреть проблему во время обсуждения партийного проекта на селекторном совещании в Москве.

На заседании фракции депутатов ЕР в Законодательном собрании 9 ноября Владимир Новожилов попросил уточнить, финансируется ли в регионе строительство тёплых туалетов в школах. Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова пояснила, что отдельных программы или подпрограммы для этого нет. Она добавила, что проблему эту в регионе решают либо за счёт реконструкции действующих школ, либо благодаря строительству новых. «Проблема, бесспорно, есть, особенно в наших небольших населённых пунктах, северных территориях. Касается она, кстати, не только школ, но и некоторых учреждений здравоохранения. Поэтапно мы её решаем», — заметила министр.

Депутат ЗС Марина Седых рассказала об опыте по устройству тёплых туалетов на площадках Иркутской нефтяной компании, главой которой она является. По её словам, для таких объектов не требуется проводить реконструкцию здания. Руководитель фракции ЕР Борис Алексеев предложил правительству области обратить внимание на этот опыт.

На сессии Законодательного собрания 10 ноября председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова предложила создать отдельную подпрограмму по созданию тёплых туалетов и подведению водоснабжения в школах.

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