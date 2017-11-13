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10:21 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области построят семь новых школ

По программе «Школа-2025» за счет субсидий федерального бюджета в Калининградской области построят семь новых учебных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера областного правительства Илью Баринова.

Источник: Аргументы и факты

В этом году уже начато строительство новой школы в Калининграде по улице Аксакова. В 2018 году в городе будет заложен фундамент еще одного образовательного учреждения.

При этом уже сейчас регион входит в число территорий с самым низким числом обучающихся в две смены.

«По данным государственного статистического наблюдения меньше 10 тысяч детей посещают школу во вторую смену. 9,6% от числа учащихся», — отметил Баринов, уточнив, что такая ситуация наблюдается в части часть школ Калининграда, Балтийска, Гурьевска и Черняховска.

Увеличить количество мест в уже действующих школах власти региона планируют за счет строительства дополнительных пристроек на средства регионального и областного бюджетов.

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