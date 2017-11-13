В Калининградской области построят семь новых школ
По программе «Школа-2025» за счет субсидий федерального бюджета в Калининградской области построят семь новых учебных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
По программе «Школа-2025» за счет субсидий федерального бюджета в Калининградской области построят семь новых учебных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
В этом году уже начато строительство новой школы в Калининграде по улице Аксакова. В 2018 году в городе будет заложен фундамент еще одного образовательного учреждения.
При этом уже сейчас регион входит в число территорий с самым низким числом обучающихся в две смены.
«По данным государственного статистического наблюдения меньше 10 тысяч детей посещают школу во вторую смену. 9,6% от числа учащихся», — отметил Баринов, уточнив, что такая ситуация наблюдается в части часть школ Калининграда, Балтийска, Гурьевска и Черняховска.
Увеличить количество мест в уже действующих школах власти региона планируют за счет строительства дополнительных пристроек на средства регионального и областного бюджетов.