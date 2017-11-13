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11:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

В селе Чикан Жигаловского района открылся новый клуб

На открытии нового здания сельского клуба в селе Чикан Жигаловского района, который стал участником проекта «Местный дом культуры», 8 ноября 2017 года побывали депутаты Законодательного собрания Николай Труфанов, Ирина Синцова и Сергей Магдалинов. Клуб, вернее культурно-информационный центр «Успех», объединяет более 60 человек, тут занимаются коллективы народного пения и детские группы, работает хореографическая студия.

Как рассказали представители местной администрации, клуб ютился в небольшом и старом, неприспособленном помещении. На безвозмездной основе клубу передали пустующее административное здание. Новый дом для клуба был отремонтирован силами самих сельчан и с помощью спонсоров. Это позволило руководству учреждения принять участие в проекте «Местный дом культуры», инициированном партией «Единая Россия». Участникам проекта пришлось пройти жёсткий конкурсный отбор, всего было одобрено 47 заявок, которые поступили со всей Иркутской области. Клубу в течение трёх лет выделят около 3 млн рублей. В нынешнем году уже закуплено световое и звуковое оборудование, кресла для зрительного зала, заказаны костюмы для коллективов клуба.

Всего в селе Чикан живёт менее 500 человек, клуб пользуется большой популярностью, его коллективы часто выступают за пределами района, принимают участие и занимают призовые места в районных и областных конкурсах. В честь открытия нового клуба было организовано торжественное мероприятие. Николай Труфанов вручил клубу сертификат на теннисный стол, который очень просили сельчане. Ирина Синцова подарила сертификат на 10 тыс. рублей и поздравила чиканцев: «Сегодня у вас настоящий праздник. Отрадно видеть, что жители принимают такое активное участие в жизни своей территории». Она также напомнила, что реализация проекта продолжится.

Николай Труфанов поблагодарил всех, кто помог эту смелую для села идею воплотить в жизнь. Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский также поблагодарил земляков и спонсоров и напомнил, что жигаловская земля богата талантами. Как рассказал мэр, район является родиной шести академиков, пяти ректоров вузов, включая Михаила Винокурова, недавно получившего знак «Признание» им. Ю. А. Ножикова, учреждённого ЗС, а также трех лауреатов главной театральной премии России «Золотая маска» — легендарного Виталия Венгера, Бориса Говорина, номинированного за вклад в восстановление театра драмы им. Охлопкова, и режиссёра театра им. Образцова Бориса Константинова.

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