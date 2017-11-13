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10:17 (мск), источник: VLADNEWS

Школа садоводов и огородников пользуется по­пуляр­ностью у вла­дивос­токцев

В предстоящую пятницу, 17 ноября, горожан также приглашают на бесплатное занятие.

Во Владивостоке продолжаются интересные и познавательные лекции для садоводов и огородников, сообщает РИА VladNews Занятия проходят каждую пятницу в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (Ильичёва, 15, 2 этаж). В минувшую пятницу, 10 ноября, несмотря на дождливую погоду послушать специалиста в сфере ландшафтного дизайна собрались около 100 человек. Как создать красивый сад своими руками, какие деревья, кустарники и цветы выращивать, какие растения наиболее неприхотливы для нашего климата, где на дачном участке лучше разместить зону отдыха, а где искусственный пруд — это и многое другое обсуждали собравшиеся на прошедшем занятии.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в предстоящую пятницу, 17 ноября, горожан также приглашают на бесплатное занятие в школу садоводов и огородников. Темой для обсуждения вновь станут вопросы создания красивого сада своими руками, а автором лекций выступить ландшафтный дизайнер из Уссурийска Регина Ким. Начало в 14 часов. Вход свободный.

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