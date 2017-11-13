Школа садоводов и огородников пользуется популярностью у владивостокцев
В предстоящую пятницу, 17 ноября, горожан также приглашают на бесплатное занятие.
В предстоящую пятницу, 17 ноября, горожан также приглашают на бесплатное занятие.
Во Владивостоке продолжаются интересные и познавательные лекции для садоводов и огородников, сообщает РИА VladNews Занятия проходят каждую пятницу в актовом зале
Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в предстоящую пятницу, 17 ноября, горожан также приглашают на бесплатное занятие в школу садоводов и огородников. Темой для обсуждения вновь станут вопросы создания красивого сада своими руками, а автором лекций выступить ландшафтный дизайнер из Уссурийска Регина Ким. Начало в 14 часов. Вход свободный.