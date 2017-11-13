Во Владивостоке продолжаются интересные и познавательные лекции для садоводов и огородников, сообщает РИА VladNews Занятия проходят каждую пятницу в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (Ильичёва, 15, 2 этаж). В минувшую пятницу, 10 ноября, несмотря на дождливую погоду послушать специалиста в сфере ландшафтного дизайна собрались около 100 человек. Как создать красивый сад своими руками, какие деревья, кустарники и цветы выращивать, какие растения наиболее неприхотливы для нашего климата, где на дачном участке лучше разместить зону отдыха, а где искусственный пруд — это и многое другое обсуждали собравшиеся на прошедшем занятии.